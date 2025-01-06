Зеленський оголосив результати Курської операції Сил оборони України за 5 місяців

Під час операції Сил оборони України на території Курської області російська армія втратила понад 38 тисяч військових.
Головні тези:
- Під час Курської операції втрати окупантів становлять понад 38 тисяч військових.
- Силами ЗСУ було запущено наступальні дії в Курській області, що призвело до розгортання бойових дій на декількох напрямках.
- Збереження буферної зони на Курщині дозволяє уряду України забезпечити безпеку країни та не допустити російську агресію на інших напрямках.
Україна зберігає буферну зону на Курщині — Зеленський
Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що росіяни перекинули у Курську область свої сильні підрозділи. Також там залучені солдати з Північної Кореї.
ЗСУ атакували росіян в Курській області на кількох напрямках
Збройні сили у ніч на 5 січня почали наступальні дії в Курській області. Зокрема повідомляється про просування українських військових з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.
Зокрема спершу про "початок нового наступу українських військових" у Суджанському районі Курської області написало кілька російських провоєнних пропагандистських каналів.
Українці зібрали в атаку 6 бригад і наступають бронетанковими групами у напрямку села Велике Солдатське та сусіднього з ним хутора Бердін уздовж траси 38К-004, а також атакували російські позиції у селі Пушкарне, Курська область, — пишуть росЗМІ.
Згодом цю інформацію глава Офісу президента Андрій Єрмак.
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