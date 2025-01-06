Зеленський оголосив результати Курської операції Сил оборони України за 5 місяців

Під час операції Сил оборони України на території Курської області російська армія втратила понад 38 тисяч військових.

Україна зберігає буферну зону на Курщині — Зеленський

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів — тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч — безповоротно. Володимир Зеленський Президент України

Він зазначив, що росіяни перекинули у Курську область свої сильні підрозділи. Також там залучені солдати з Північної Кореї.

Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя. Поширити

ЗСУ атакували росіян в Курській області на кількох напрямках

Збройні сили у ніч на 5 січня почали наступальні дії в Курській області. Зокрема повідомляється про просування українських військових з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.

Зокрема спершу про "початок нового наступу українських військових" у Суджанському районі Курської області написало кілька російських провоєнних пропагандистських каналів.

Українці зібрали в атаку 6 бригад і наступають бронетанковими групами у напрямку села Велике Солдатське та сусіднього з ним хутора Бердін уздовж траси 38К-004, а також атакували російські позиції у селі Пушкарне, Курська область, — пишуть росЗМІ.

Згодом цю інформацію глава Офісу президента Андрій Єрмак.