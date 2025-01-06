Зеленський оголосив результати Курської операції Сил оборони України за 5 місяців
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський оголосив результати Курської операції Сил оборони України за 5 місяців

Офіс Президента України
Зеленський
Read in English

Під час операції Сил оборони України на території Курської області російська армія втратила понад 38 тисяч військових.

Головні тези:

  • Під час Курської операції втрати окупантів становлять понад 38 тисяч військових.
  • Силами ЗСУ було запущено наступальні дії в Курській області, що призвело до розгортання бойових дій на декількох напрямках.
  • Збереження буферної зони на Курщині дозволяє уряду України забезпечити безпеку країни та не допустити російську агресію на інших напрямках.

Україна зберігає буферну зону на Курщині — Зеленський

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів — тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч — безповоротно.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він зазначив, що росіяни перекинули у Курську область свої сильні підрозділи. Також там залучені солдати з Північної Кореї.

Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя.

ЗСУ атакували росіян в Курській області на кількох напрямках

Збройні сили у ніч на 5 січня почали наступальні дії в Курській області. Зокрема повідомляється про просування українських військових з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.

Зокрема спершу про "початок нового наступу українських військових" у Суджанському районі Курської області написало кілька російських провоєнних пропагандистських каналів.

Українці зібрали в атаку 6 бригад і наступають бронетанковими групами у напрямку села Велике Солдатське та сусіднього з ним хутора Бердін уздовж траси 38К-004, а також атакували російські позиції у селі Пушкарне, Курська область, — пишуть росЗМІ.

Згодом цю інформацію глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує, — написав Андрій Єрмак.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Це сталося вперше. Як Курська операція змінила позицію Росії
Лубінець
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Курська операція ЗСУ. Сирський оприлюднив загальну кількість знищених окупантів РФ
Олександр Сирський
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ почали масштабний наступ у Курській області РФ — що відомо наразі
ЗСУ почали масштабний наступ у Курській області РФ — що відомо наразі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?