ЗСУ почали масштабний наступ у Курській області РФ — що відомо наразі
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ почали масштабний наступ у Курській області РФ — що відомо наразі

ЗСУ почали масштабний наступ у Курській області РФ — що відомо наразі
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Джерело:  online.ua

Збройні сили у ніч на 5 січня почали наступальні дії в Курській області. Зокрема повідомляється про просування українських військових з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.

Головні тези:

  • Збройні сили України розпочали наступ у Курській області РФ, атакуючи російські позиції на кількох напрямках.
  • Українські війська просуваються з боку Суджі в напрямку сіл Велике Солдатське та Пушкарне, наносячи удари бронетанковими групами.
  • Президент Зеленський підтвердив значні втрати російської армії на Курщині.
  • Глава Офісу президента та керівник Центру протидії дезінформації підтвердили початок нового наступу українських військ у РФ.

ЗСУ атакували росіян в Курській області на кількох напрямках

Зокрема спершу про "початок нового наступу українських військових" у Суджанському районі Курської області написало кілька російських провоєнних пропагандистських каналів.

Зокрема повідомляється про просування ЗСУ з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.

Українці зібрали в атаку 6 бригад і наступають бронетанковими групами у напрямку села Велике Солдатське та сусіднього з ним хутора Бердін уздовж траси 38К-004, а також атакували російські позиції у селі Пушкарне, Курська область, — пишуть росЗМІ.

Згодом цю інформацію глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує, — написав Андрій Єрмак.

Про наступ також повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

У Курській області великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них, — зазначив керівник ЦПД,

Військовий констатував, що на цьому напрямку працюють Сили оборони.

Росія втратила до батальйону солдатів на Курщині — Зеленський

4 січня головнокомандувач Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на фронті, де по всій лінії тривають жорсткі бої.

Головком доповів також по ситуації в Курській області. У боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. І це відчутно, — заявив Володимир Зеленський.

Найбільш гаряче на Покровському напрямку, зауважив президент.

Окупант продовжує витрачати шалену кількість своїх людей у штурмах. І я дякую кожному нашому підрозділу, всім нашим бригадам, які захищають українські позиції та забезпечують знищення окупанта.

Також 2 січня було завдано удару по російських окупантах у Курській області. Тоді у загарбників також фіксувалися значні втрати.

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