ЗСУ почали масштабний наступ у Курській області РФ — що відомо наразі

Збройні сили у ніч на 5 січня почали наступальні дії в Курській області. Зокрема повідомляється про просування українських військових з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.
Головні тези:
- Збройні сили України розпочали наступ у Курській області РФ, атакуючи російські позиції на кількох напрямках.
- Українські війська просуваються з боку Суджі в напрямку сіл Велике Солдатське та Пушкарне, наносячи удари бронетанковими групами.
- Президент Зеленський підтвердив значні втрати російської армії на Курщині.
- Глава Офісу президента та керівник Центру протидії дезінформації підтвердили початок нового наступу українських військ у РФ.
ЗСУ атакували росіян в Курській області на кількох напрямках
Зокрема спершу про "початок нового наступу українських військових" у Суджанському районі Курської області написало кілька російських провоєнних пропагандистських каналів.
Зокрема повідомляється про просування ЗСУ з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.
Згодом цю інформацію глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Про наступ також повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.
Військовий констатував, що на цьому напрямку працюють Сили оборони.
Росія втратила до батальйону солдатів на Курщині — Зеленський
4 січня головнокомандувач Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на фронті, де по всій лінії тривають жорсткі бої.
Найбільш гаряче на Покровському напрямку, зауважив президент.
Також 2 січня було завдано удару по російських окупантах у Курській області. Тоді у загарбників також фіксувалися значні втрати.
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