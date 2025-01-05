ВСУ начали масштабное наступление в Курской области РФ — что известно сейчас

Вооруженные силы в ночь на 5 января начали наступательные действия в Курской области. В частности, сообщается о продвижении украинских военных со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.

ВСУ атаковали россиян в Курской области по нескольким направлениям

В частности, сначала о "начале нового наступления украинских военных" в Суджанском районе Курской области написало несколько российских провоенных пропагандистских каналов.

В частности, сообщается о продвижении ВСУ со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.

Украинцы собрали в атаку 6 бригад и наступают бронетанковыми группами в направлении села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин вдоль трассы 38К-004, а также атаковали российские позиции в селе Пушкарное, Курская область, — пишут росСМИ. Поделиться

Впоследствии эту информацию глава Офиса президента Андрей Ермак.

Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает, – написал Андрей Ермак. Поделиться

О наступлении также сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко.

В Курской области большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них, — отметил руководитель ЦПИ, Поделиться

Военный констатировал, что в этом направлении работают Силы обороны.

Россия потеряла в батальон солдат на Курщине - Зеленский

4 января главнокомандующий Александр Сырский доложил президенту о ситуации на фронте, где по всей линии продолжаются жесткие бои.

Главком доложил также о ситуации в Курской области. В боях сегодня и вчера в районе только одной деревни Махновка на Курщине русская армия потеряла в батальон пехоты северокорейских солдат и русских десантников. И это ощутимо, – заявил Владимир Зеленский. Поделиться

Наиболее горячо на Покровском направлении, заметил президент.

Оккупант продолжает тратить бешеное количество своих людей в штурмах. И я благодарю каждого нашего подразделения, всех наших бригад, которые защищают украинские позиции и обеспечивают уничтожение оккупанта. Поделиться

Также 2 января был нанесен удар по российским оккупантам в Курской области. Тогда у захватчиков тоже фиксировались значительные потери.