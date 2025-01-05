ВСУ начали масштабное наступление в Курской области РФ — что известно сейчас

Вооруженные силы в ночь на 5 января начали наступательные действия в Курской области. В частности, сообщается о продвижении украинских военных со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области РФ, атакуя российские позиции по нескольким направлениям.
- Украинские войска продвигаются со стороны Суджи в направлении сел Великое Солдатское и Пушкарное, нанося удары бронетанковыми группами.
- Президент Зеленский подтвердил значительные потери русской армии в Курщине.
- Глава Офиса президента и руководитель Центра противодействия дезинформации подтвердили начало нового наступления украинских войск в РФ.
ВСУ атаковали россиян в Курской области по нескольким направлениям
В частности, сначала о "начале нового наступления украинских военных" в Суджанском районе Курской области написало несколько российских провоенных пропагандистских каналов.
В частности, сообщается о продвижении ВСУ со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.
Впоследствии эту информацию глава Офиса президента Андрей Ермак.
О наступлении также сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко.
Военный констатировал, что в этом направлении работают Силы обороны.
Россия потеряла в батальон солдат на Курщине - Зеленский
4 января главнокомандующий Александр Сырский доложил президенту о ситуации на фронте, где по всей линии продолжаются жесткие бои.
Наиболее горячо на Покровском направлении, заметил президент.
Также 2 января был нанесен удар по российским оккупантам в Курской области. Тогда у захватчиков тоже фиксировались значительные потери.
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