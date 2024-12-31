Уже почти 5 месяцев Силы обороны Украины продолжают контрнаступление в Курской области России – на территории врага. Аналитик Forbes Дэвид Акс объяснил, почему армии РФ до сих пор не удалось вернуть под контроль все свои земли.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины выбрали очень эффективную тактику для удержания своих позиций на Курщине.
- Неудачи армии РФ в Курской области являются не только результатом некомпетентности, но и результатом успешной кампании глубоких ударов украинских сил.
ВСУ используют крайне эффективную тактику
Дэвид Акс обращает внимание на то, что мощные удары Силы обороны Украины по российскому Льгову дают ответ на вопрос о том, почему 50-тысячная вражеская группировка вместе с солдатами КНДР до сих пор не смогли выбить 20 тысяч украинцев из Курской области.
По убеждению аналитика, провалы армии РФ в Курщине — это не только следствие ее собственной некомпетентности.
Иностранный аналитик также предупредил, что главная опасность для Сил обороны Украины заключается в том, что их лучшие боеприпасы для глубоких ударов по-прежнему поступают из США, Великобритании и Франции.
Несмотря на то, что британская и французская помощь должна продолжаться, американская помощь находится под угрозой.
Что известно об ударе ВСУ по Курщине 30 декабря
Вечером Силы обороны Украины атаковали скопление российских захватчиков в Курской области РФ.
Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Новый ставленник Кремля на Курщине Александр Хинтштейн официально подтвердил удар по Льгову. По словам последнего, данных о пострадавших и "значительных разрушениях" не поступало.
Однако местные жители уже обнародовали в сети видео с последствиями прилета, на котором видно, что "значительные разрушения" все же есть. В роликах можно увидеть масштабный пожар и повреждение одного из зданий.
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