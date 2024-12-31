Аналитик раскрыл секрет успеха Курской операции

Уже почти 5 месяцев Силы обороны Украины продолжают контрнаступление в Курской области России – на территории врага. Аналитик Forbes Дэвид Акс объяснил, почему армии РФ до сих пор не удалось вернуть под контроль все свои земли.

ВСУ используют крайне эффективную тактику

Дэвид Акс обращает внимание на то, что мощные удары Силы обороны Украины по российскому Льгову дают ответ на вопрос о том, почему 50-тысячная вражеская группировка вместе с солдатами КНДР до сих пор не смогли выбить 20 тысяч украинцев из Курской области.

По убеждению аналитика, провалы армии РФ в Курщине — это не только следствие ее собственной некомпетентности.

Эти неудачи также являются результатом успешной кампании глубоких ударов украинских сил. Украинцы бьют по российским штурмовым группам минами, беспилотниками и артиллерией, пока россияне наступают на украинские позиции, и они также нарушают российскую логистику, подкрепление и командование, поражая их ракетами с расстояния в десятки миль, отметил Дэвид Акс. Поделиться

Иностранный аналитик также предупредил, что главная опасность для Сил обороны Украины заключается в том, что их лучшие боеприпасы для глубоких ударов по-прежнему поступают из США, Великобритании и Франции.

Несмотря на то, что британская и французская помощь должна продолжаться, американская помощь находится под угрозой.

Что известно об ударе ВСУ по Курщине 30 декабря

Вечером Силы обороны Украины атаковали скопление российских захватчиков в Курской области РФ.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Во Льгове на Курщине прилетело по скоплению российских военных, — написал Андрей Коваленко. Поделиться

Новый ставленник Кремля на Курщине Александр Хинтштейн официально подтвердил удар по Льгову. По словам последнего, данных о пострадавших и "значительных разрушениях" не поступало.

Однако местные жители уже обнародовали в сети видео с последствиями прилета, на котором видно, что "значительные разрушения" все же есть. В роликах можно увидеть масштабный пожар и повреждение одного из зданий.