Россия подготовилась к войне еще с двумя странами

Как удалось узнать журналистам, страна-агрессорка РФ подготовила подробные списки целей для потенциальной войны с Японией и Южной Кореей.
Главные тезисы
- Россия много лет назад начала готовиться к войне с Японией и Южной Кореей.
- Секретные документы указывают на то, что у РФ есть специальный список целей для потенциальных атак.
- Подготовка российских офицеров продолжалась с 2008 по 2014 год.
Жертвой России может стать не только Украина
В распоряжении журналистов оказались секретные документы, в которых указано, что планы ударов охватывают 160 объектов — атомные электростанции и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также дороги, мосты и заводы.
Что важно понимать, подготовка российских офицеров к потенциальным вторжениям на восточной границе РФ продолжалась в период с 2008 по 2014 год.
Несмотря на это, указанные планы до сих пор актуальны для стратегии РФ, поэтому они еще могут быть использованы в будущем.
Детали российских планов
Журналисты обращают внимание на то, что первые 82 объекта в списке целей Москвы — военные, например центральные и региональные командные пункты вооруженных сил Японии и Южной Кореи, радарные установки, авиабазы и военно-морские объекты.
Кроме того, Россия запланировала атаки на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе и автомобильные и железнодорожные тоннели в Японии, например, тоннель Канмон, соединяющий острова Хонсю и Кюсю.
Под удар российской армии может попасть энергетическая инфраструктура Японии и Южной Кореи.
В списке целей РФ 13 электростанций, например, ядерные комплексы в Токайе, а также заводы по переработке топлива.
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