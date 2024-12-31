Россия подготовилась к войне еще с двумя странами
Категория
Мир
Дата публикации

Россия подготовилась к войне еще с двумя странами

армия РФ
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Источник:  Financial Times

Как удалось узнать журналистам, страна-агрессорка РФ подготовила подробные списки целей для потенциальной войны с Японией и Южной Кореей.

Главные тезисы

  • Россия много лет назад начала готовиться к войне с Японией и Южной Кореей.
  • Секретные документы указывают на то, что у РФ есть специальный список целей для потенциальных атак.
  • Подготовка российских офицеров продолжалась с 2008 по 2014 год.

Жертвой России может стать не только Украина

В распоряжении журналистов оказались секретные документы, в которых указано, что планы ударов охватывают 160 объектов — атомные электростанции и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также дороги, мосты и заводы.

Что важно понимать, подготовка российских офицеров к потенциальным вторжениям на восточной границе РФ продолжалась в период с 2008 по 2014 год.

Несмотря на это, указанные планы до сих пор актуальны для стратегии РФ, поэтому они еще могут быть использованы в будущем.

В документах, которые показали западные источники FT, подчеркивается острая обеспокоенность Москвы состоянием своего восточного фланга. Российские военные планировщики опасаются, что восточные границы страны окажутся незащищенными в любой войне с НАТО и уязвимыми для атак со стороны американских средств и региональных союзников, — сказано в материале издания.

Детали российских планов

Журналисты обращают внимание на то, что первые 82 объекта в списке целей Москвы — военные, например центральные и региональные командные пункты вооруженных сил Японии и Южной Кореи, радарные установки, авиабазы и военно-морские объекты.

Кроме того, Россия запланировала атаки на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе и автомобильные и железнодорожные тоннели в Японии, например, тоннель Канмон, соединяющий острова Хонсю и Кюсю.

Под удар российской армии может попасть энергетическая инфраструктура Японии и Южной Кореи.

В списке целей РФ 13 электростанций, например, ядерные комплексы в Токайе, а также заводы по переработке топлива.

В Южной Корее главными гражданскими целями являются мосты, но в список также входят промышленные объекты, такие как сталелитейный завод в Пхохане и химические заводы в Пусане.

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