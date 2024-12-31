Росія підготувалася до війни ще з двома країнами

Як вдалося дізнатися журналістам, країна-агресорка РФ підготували докладні списки цілей для потенційної війни з Японією і Південною Кореєю.
Головні тези:
- Росія багато років тому почала готуватися до війни з Японією та Південною Кореєю
- Секретні документи вказують на те, що у РФ є спеціальний список цілей для потенційних атак.
- Підготовка російських офіцерів тривала з 2008 по 2014 рік.
Жертвою Росії може стати не лише Україна
У розпорядженні журналістів опинилися секретні документи, в яких указано, що плани ударів охоплюють 160 об'єктів — атомні електростанції та інші об'єкти цивільної інфраструктури, а також дороги, мости і заводи.
Що важливо розуміти, підготовка російських офіцерів до потенційних вторгнень на східному кордоні РФ тривала у період з 2008 до 2014 року.
Попри це, вказані плани досі є актуальними для стратегії РФ, тому вони ще можуть бути використані в майбутньому.
Деталі російських планів
Журналісти звертають увагу на те, що перші 82 об'єкти в списку цілей Москви — військові, як-от центральні та регіональні командні пункти збройних сил Японії та Південної Кореї, радарні установки, авіабази та військово-морські об'єкти.
Окрім того, Росія запланувала атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема й автомобільні та залізничні тунелі в Японії, як-от тунель Канмон, що з'єднує острови Хонсю і Кюсю.
Під удар російської армії також може потрапити енергетична інфраструктура Японії та Південної Кореї.
У списку цілей РФ 13 електростанцій, наприклад, ядерні комплекси в Токай, а також заводи з переробки палива.
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