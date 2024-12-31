Росія підготувалася до війни ще з двома країнами

Як вдалося дізнатися журналістам, країна-агресорка РФ підготували докладні списки цілей для потенційної війни з Японією і Південною Кореєю.

Жертвою Росії може стати не лише Україна

У розпорядженні журналістів опинилися секретні документи, в яких указано, що плани ударів охоплюють 160 об'єктів — атомні електростанції та інші об'єкти цивільної інфраструктури, а також дороги, мости і заводи.

Що важливо розуміти, підготовка російських офіцерів до потенційних вторгнень на східному кордоні РФ тривала у період з 2008 до 2014 року.

Попри це, вказані плани досі є актуальними для стратегії РФ, тому вони ще можуть бути використані в майбутньому.

У документах, які західні джерела показали FT, підкреслюється гостра стурбованість Москви станом свого східного флангу. Російські військові планувальники побоюються, що східні кордони країни виявляться незахищеними в будь-якій війні з НАТО і вразливими для атак з боку американських засобів і регіональних союзників, — мовиться в матеріалі видання. Поширити

Деталі російських планів

Журналісти звертають увагу на те, що перші 82 об'єкти в списку цілей Москви — військові, як-от центральні та регіональні командні пункти збройних сил Японії та Південної Кореї, радарні установки, авіабази та військово-морські об'єкти.

Окрім того, Росія запланувала атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема й автомобільні та залізничні тунелі в Японії, як-от тунель Канмон, що з'єднує острови Хонсю і Кюсю.

Під удар російської армії також може потрапити енергетична інфраструктура Японії та Південної Кореї.

У списку цілей РФ 13 електростанцій, наприклад, ядерні комплекси в Токай, а також заводи з переробки палива.