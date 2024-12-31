Сили ППО знищили 6 ракет і 16 дронів під час масованої атаки РФ

Уночі 30 та 31 грудня російські загарбники атакували українські міста та села великою кількістю ракет та дронів, однак завдяки злагодженій роботі ППО більшість з них не досягли своїх цілей.
Головні тези:
- Сили ППО України змогли збити одну аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”.
- 24 безпілотників-імітаторів різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Унаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині.
Атака РФ на Україну 30-31 грудня — усі подробиці
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, новий ворожий напад почався ще о 20:30 30 грудня.
Цього разу армія РФ використала 61 засіб повітряного нападу:
6 балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької області.;
1 аеробалістична ракета Х-47М2 “Кинджал” із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської області.
6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської області.;
8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської області.;
40 ударних БпЛА типу “Shahed” і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово — Росія.
Сили ППО України відзвітували про результати своєї роботи
Завдяки успішній бойовій роботі підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони змогли знищити:
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”;
5 керованих авіаційних ракет Х-69;
16 ударних БпЛА типу «Shahed», ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків)
Окрім того, наголошується, що внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині.
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