Сили ППО знищили 6 ракет і 16 дронів під час масованої атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 6 ракет і 16 дронів під час масованої атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Уночі 30 та 31 грудня російські загарбники атакували українські міста та села великою кількістю ракет та дронів, однак завдяки злагодженій роботі ППО більшість з них не досягли своїх цілей.

Головні тези:

  • Сили ППО України змогли збити одну аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”.
  • 24 безпілотників-імітаторів різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
  • Унаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині.

Атака РФ на Україну 30-31 грудня — усі подробиці

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, новий ворожий напад почався ще о 20:30 30 грудня.

Цього разу армія РФ використала 61 засіб повітряного нападу:

  • 6 балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької області.;

  • 1 аеробалістична ракета Х-47М2 “Кинджал” із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської області.

  • 6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської області.;

  • 8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської області.;

  • 40 ударних БпЛА типу “Shahed” і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово — Росія.

Фото: facebook.com/kpszsu

Сили ППО України відзвітували про результати своєї роботи

Завдяки успішній бойовій роботі підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони змогли знищити:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”;

  • 5 керованих авіаційних ракет Х-69;

  • 16 ударних БпЛА типу «Shahed», ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків)

Окрім того, наголошується, що внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині.

Попри новорічний настрій, закликаємо громадян не ігнорувати повітряну тривогу. Бережіть себе та своїх рідних! Тримаймо стрій! Разом до перемоги! — наголошують Повітряні сили ЗСУ.

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