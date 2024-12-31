Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 789 550 військових.
Головні тези:
- Українські ЗСУ знищили за добу понад 1600 солдатів РФ та 34 артсистеми, продовжуючи успішні операції на фронті.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення досягла вражаючої цифри в 789 550 військових.
- Протягом останньої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень на різних напрямках фронту, що свідчить про активність та готовність українських сил оборони.
- Окупанти намагалися атакувати у багатьох районах, однак ЗСУ успішно відбили 40 штурмових і наступальних дій агресора.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, проте українські військові продовжують відстоювати свої позиції та здобувати перемоги у боротьбі з російським вторгненням.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1610 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9668 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 20 030 (+27) од.;
артилерійських систем — 21 528 (+34) од.;
РСЗВ — 1256 од.;
засоби ППО — 1032 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 081 (+12) од.;
крилатих ракет — 3003 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 32 626 (+75) од.;
спеціальної техніки — 3671 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Копанки, Надія, Новоєгорівка, Макіївка, Іванівка та Терни.
Ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.
На Краматорському напрямку окупанти 12 разів атакували у районах Часового Яру та Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька та Щербинівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку. Основні зусилля ворог прикладав у районах Петропавлівки, Слов’янки, Шевченко та Курахового.
На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Костянтинополя і Новосілки.
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