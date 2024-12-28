ЗСУ ліквідували понад 200 окупантів РФ на Покровському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 200 окупантів РФ на Покровському напрямку

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Загалом від початку цієї доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Головні тези:

  • Українські збройні сили ліквідували понад 200 окупантів з РФ на Покровському напрямку.
  • Протягом доби відбулося 149 бойових зіткнень, під час яких українські захисники активно протистояли ворогу.
  • За підсумками 2024 року втрати російських загарбників складають понад 421 тисячу осіб вбитими і пораненими, показуючи великі втрати від українських військ.

Актуальна ситуація на фронті 28 грудня

Оперативна інформація станом на 22.00 28.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники залучили для ураження 765 дронів-камікадзе та здійснили майже 3,8 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

  • На Харківському напрямку противник три рази без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

  • На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Глушківки та Лозової. Українські захисники зупинили три ворожі атаки. Ще одне боєзіткнення продовжується.

  • На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки. Чотири боєзіткнення триває дотепер.

  • На Краматорському напрямку ворог 14 разів штурмував наші позиції поблизу Ступочок та Часового Яру. Два боєзіткнення продовжуються.

  • На Торецькому напрямку наші воїни відбили три атаки противника в районі Торецька та Щербинівки. Ще два боєзіткнення тривають.

  • На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 48 разів атакував у районах Зелене Поле, Вовкове, Новоєлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко. Наші захисники відбили 30 штурмів. 18 атак триває.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 425 окупантів, з них 201 — безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та сім одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено одну бойову броньовану машину.

  • На Курахівському напрямку ворог здійснив 17 спроб прорвати нашу оборону поблизу Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного. Одинадцять боєзіткнень завершено, ще шість — досі продовжуються.

  • На Времівському напрямку противник 11 разів атакував наші підрозділи біля Костянтинопільське, Велика Новосілка та Времівка. Один бій точиться досі.

  • На Придніпровському напрямку наші війська відбили одну атаку, противник успіху не мав.

  • В Курській області українські захисники сьогодні відбивали дев’ять атак противника, на даний час триває один бій.

Сирський підбив підсумки 2024 року на фронті

За словами головкома, він заслухав доповіді за напрямками ведення бойових дій, роботи Повітряних Сил і ППО, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, підготовки і відновлення боєздатності, логістики, мобілізації, протидії правопорушенням.

Олександр Сирський звертає увагу на те, що поточний рік був складним для України, однак вона не здалася та вистояла.

Як відомо, ЗСУ продовжують зберігати контроль над стратегічно важливими ділянками, над західною частиною Чорного моря.

Ми скорочуємо військовий та промисловий потенціал ворога, в тому числі і засобами DeepStrike. Нищимо агресора всіма можливими засобами. Так, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.

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