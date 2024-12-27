ЗСУ відбили 34 штурми армії РФ на Покровському напрямку від початку доби

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території РФ постраждали райони населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей, такі як Порозок, Семенівка, Тимофіївка, Великий Прикіл та Тур’я; з РСЗВ ворог вдарив по Великій Писарівці. Крім цього, окупанти завдали авіаційних ударів КАБами по Осоївці та Угроїдам, а також некерованими авіаракетами били по Олександрівці та Попівці.