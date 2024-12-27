ЗСУ відбили 34 штурми армії РФ на Покровському напрямку від початку доби

Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Загалом від початку доби 27 грудня відбулося 100 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Збройні сили України відбили 34 штурми армії РФ на Покровському напрямку за добу.
- Загалом від початку 27 грудня сталося 100 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
- Російські загарбники активно атакують позиції українських військ на різних напрямках, однак українські війська стійко тримають оборону.
Актуальна ситуація на фронті 27 грудня
Оперативна інформація станом на 16.00 27.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні на Харківському напрямку російські загарбники двічі штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська, триває бій. Ворожа авіація вдарила некерованими авіаційними ракетами по Ветеринарному та Козачій Лопані.
На Куп’янському напрямку противник, за підтримки штурмової авіації, двічі активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону, боєзіткнення ще тривають.
Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 17 атак на позиції українців поблизу Першотравневого, Новоєгорівки, Надії, Тернів, Торського, Зарічного, Діброви та в Серебрянському лісі. П’ять боєзіткнень тривають.
На Сіверському напрямку окупанти двічі намагалися просуватись вперед на позиції наших військ в районі Білогорівки та в напрямку Виїмки, отримали відсіч.
На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії поблизу Часового Яру.
На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки та в Торецьку, де Сили оборони відбили чотири атаки. Один бій триває досі.
З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Воздвиженки, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Шевченка, Новоєлизаветівки, Нововасилівки та Вовкового. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 25 атак противника. Втрати ворога уточнюються.
Продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Слов’янки, Дачного та Курахового на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито дев’ять атак окупаційної армії, три атаки тривають.
На Времівському напрямку тривають чотири боєзіткнення, загалом за сьогодні противник сім разів атакував поблизу Костянтинопольського, Розливу, Нового Комара та Новодарівки, крім того, ворог завдав авіаційних ударів КАБами по Костянтинополю, Олексіївці та Зеленому Полю.
В Курській області українські захисники відбили 11 наступальних дій загарбників, наразі триває шість боєзіткнень. Також російська авіація завдала п’ять ударів, застосувавши дев’ять керованих авіаційних бомб по своїй території.
Поточні та загальні втрати армії РФ на війні проти України
особового складу — близько 782510 (+1650) осіб,
танків — 9644 (+14) од,
бойових броньованих машин — 19951 (+18) од,
артилерійських систем — 21379 (+22) од,
РСЗВ — 1256 (+0) од,
засобів ППО — 132 (+1) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20999 (+28),
крилатих ракет — 33 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 32 тис 262 (+82) од,
спеціальної техніки — 3 тис 668 (+1)
Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та ОВТ противника, знищено один пункт управління, одну ворожу артилерійську систему та один інший важливий об’єкт противника, — додають у Генштабі.
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