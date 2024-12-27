ЗСУ ліквідували 1650 солдатів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 1650 солдатів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
Танк ЗСУ

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 171 боєзіткнення. Сили оборони ліквідували ще 1 тис 650 російських окупантів. 

Головні тези:

  • ЗСУ ліквідували 1650 російських солдатів протягом доби.
  • На фронті відбулось 171 боєзіткнення, де сили оборони відбили безліч атак російських окупантів.
  • Українські війська відбили 42 штурмові та наступальні спроби у напрямку Покровська, відбивши ворожі атаки в районі 14 населених пунктів.
  • Авіація, ракетні війська та артилерія українських сил оборони уразили основні райони зосередження ворожого особового складу.

Що відбувається на фронті

На Харківщині злочинна армія РФ провели 2 безуспішні спроби атак в районах Вовчанська та Стариці.

У напрямку Куп’янська ворог провів 9 безуспішних спроб атак в районах Западного, Лозової та Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти здійснили 25 атак поблизу Копанки, Чернещини, Новосергіївки, Платонівки, Зеленого Гаю, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського.

У напрямку Сіверська російські окупанти протягом 26 грудня 4 рази безуспішно намагались штурмувати позиції ЗСУ в районах Білогорівки та Григорівки.

У напрямку Краматорська ворог провів 4 безуспішні штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Олександро-Шультине.

У напрямку Торецька зафіксовано 13 ворожих атак районах населених пунктів Диліївка та Торецьк.

У напрямку Покровська Сили оборони відбили 42 штурмові та наступальні спроби російських загарбників у бік Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького.

У напрямку Курахового відбито 23 безуспішні спроби штурмів російських окупантів у районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Андріївка та Курахове.

Противник здійснив 24 штурми наших позицій неподалік населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар та Костянтинопольське.

У Запорізькій області ворог здійснив одну безуспішну спробу наступу в районі населеного пункту Новоандріївка.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області російські окупанти провели 3 безуспішні спроби атак і, зазнавши втрат, відступили.

У Курській області Сили оборони відбили 20 ворожих атак. Втрат позицій не допущено.

Що відомо про поточні та загальні втрати злочинної армії РФ

  • особового складу — близько 782 тис 510 (+1 тис 650) осіб,

  • танків — 9 тис 644 (+14) од,

  • бойових броньованих машин — 19 тис 951 (+18) од,

  • артилерійських систем — 21 тис 379 (+22) од,

  • РСЗВ — 1 тис 256 (+0) од,

  • засоби ППО — 1 тис 32 (+1) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 тис 999 (+28),

  • крилаті ракети — 3 тис 3 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 32 тис 262 (+82) од,

  • спеціальна техніка — 3 тис 668 (+1)

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та ОВТ противника, знищено один пункт управління, одну ворожу артилерійську систему та один інший важливий об’єкт противника, — додають у Генштабі.

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