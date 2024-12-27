За інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 171 боєзіткнення. Сили оборони ліквідували ще 1 тис 650 російських окупантів.
Головні тези:
- ЗСУ ліквідували 1650 російських солдатів протягом доби.
- На фронті відбулось 171 боєзіткнення, де сили оборони відбили безліч атак російських окупантів.
- Українські війська відбили 42 штурмові та наступальні спроби у напрямку Покровська, відбивши ворожі атаки в районі 14 населених пунктів.
- Авіація, ракетні війська та артилерія українських сил оборони уразили основні райони зосередження ворожого особового складу.
Що відбувається на фронті
На Харківщині злочинна армія РФ провели 2 безуспішні спроби атак в районах Вовчанська та Стариці.
У напрямку Куп’янська ворог провів 9 безуспішних спроб атак в районах Западного, Лозової та Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки.
У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти здійснили 25 атак поблизу Копанки, Чернещини, Новосергіївки, Платонівки, Зеленого Гаю, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського.
У напрямку Сіверська російські окупанти протягом 26 грудня 4 рази безуспішно намагались штурмувати позиції ЗСУ в районах Білогорівки та Григорівки.
У напрямку Краматорська ворог провів 4 безуспішні штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Олександро-Шультине.
У напрямку Торецька зафіксовано 13 ворожих атак районах населених пунктів Диліївка та Торецьк.
У напрямку Покровська Сили оборони відбили 42 штурмові та наступальні спроби російських загарбників у бік Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького.
У напрямку Курахового відбито 23 безуспішні спроби штурмів російських окупантів у районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Андріївка та Курахове.
Противник здійснив 24 штурми наших позицій неподалік населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар та Костянтинопольське.
У Запорізькій області ворог здійснив одну безуспішну спробу наступу в районі населеного пункту Новоандріївка.
На лівобережжі Дніпра у Херсонській області російські окупанти провели 3 безуспішні спроби атак і, зазнавши втрат, відступили.
У Курській області Сили оборони відбили 20 ворожих атак. Втрат позицій не допущено.
Що відомо про поточні та загальні втрати злочинної армії РФ
особового складу — близько 782 тис 510 (+1 тис 650) осіб,
танків — 9 тис 644 (+14) од,
бойових броньованих машин — 19 тис 951 (+18) од,
артилерійських систем — 21 тис 379 (+22) од,
РСЗВ — 1 тис 256 (+0) од,
засоби ППО — 1 тис 32 (+1) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 тис 999 (+28),
крилаті ракети — 3 тис 3 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 32 тис 262 (+82) од,
спеціальна техніка — 3 тис 668 (+1)
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