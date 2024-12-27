За інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 171 боєзіткнення. Сили оборони ліквідували ще 1 тис 650 російських окупантів.

Що відбувається на фронті

На Харківщині злочинна армія РФ провели 2 безуспішні спроби атак в районах Вовчанська та Стариці.

У напрямку Куп’янська ворог провів 9 безуспішних спроб атак в районах Западного, Лозової та Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти здійснили 25 атак поблизу Копанки, Чернещини, Новосергіївки, Платонівки, Зеленого Гаю, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського.

У напрямку Сіверська російські окупанти протягом 26 грудня 4 рази безуспішно намагались штурмувати позиції ЗСУ в районах Білогорівки та Григорівки.

У напрямку Краматорська ворог провів 4 безуспішні штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Олександро-Шультине.

У напрямку Торецька зафіксовано 13 ворожих атак районах населених пунктів Диліївка та Торецьк.

У напрямку Покровська Сили оборони відбили 42 штурмові та наступальні спроби російських загарбників у бік Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького.

У напрямку Курахового відбито 23 безуспішні спроби штурмів російських окупантів у районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Андріївка та Курахове.

Противник здійснив 24 штурми наших позицій неподалік населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар та Костянтинопольське.

У Запорізькій області ворог здійснив одну безуспішну спробу наступу в районі населеного пункту Новоандріївка.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області російські окупанти провели 3 безуспішні спроби атак і, зазнавши втрат, відступили.

У Курській області Сили оборони відбили 20 ворожих атак. Втрат позицій не допущено.

Що відомо про поточні та загальні втрати злочинної армії РФ

особового складу — близько 782 тис 510 (+1 тис 650) осіб,

танків — 9 тис 644 (+14) од,

бойових броньованих машин — 19 тис 951 (+18) од,

артилерійських систем — 21 тис 379 (+22) од,

РСЗВ — 1 тис 256 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис 32 (+1) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 тис 999 (+28),

крилаті ракети — 3 тис 3 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 32 тис 262 (+82) од,

спеціальна техніка — 3 тис 668 (+1)