Кількість боєзіткнень між ЗСУ та армією РФ зросла до 114 від початку доби

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 114. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи. Сили оборони України тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.
Головні тези:
- З початку доби кількість бойових зіткнень вздовж українського фронту зросла до 114, окупанти застосовують артилерію та авіацію.
- Сили оборони України відбили ворожі атаки в різних районах Сумської, Чернігівської, Харківської та інших областей.
- Оперативна інформація станом на 26 грудня свідчить про активні дії ворожих сил, але сили оборони України успішно протистоять агресору.
Актуальна ситуація на фронті 26 грудня
Оперативна інформація станом на 16.00 26.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бойових зіткнення в районах Вовчанська та Стариці.
Шість штурмових дій загарбників відбивали наші воїни поблизу Западного, Лозової та Кругляківки на Куп’янському напрямку, два боєзіткнення тривають до цього часу.
На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Копанок, Чернещини, Новосергіївки, Платонівки, Зеленого Гаю, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Торського, Серебрянського лісу та Григорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 18 боєзіткнень, з яких чотири тривають дотепер.
На Сіверському напрямку сьогодні окупанти тричі атакували в районі Білогорівки, наші захисники успішно відбили всі атаки.
На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ поблизу Диліївки та Торецька, два боєзіткнення тривають до цього часу.
На Покровському напрямку в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Шевченка та Новотроїцького — точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій, 21 атаку нашими захисниками вже відбито.
На Курахівському напрямку тривають 17 боєзіткнень в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка та Курахове. Одинадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.
В районах населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар, Костянтинопольське на Времівському напрямку наші захисники відбили 12 ворожих атак, шість боєзіткнень тривають.
На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоандріївка загарбники здійснили одну марну спробу потіснити наших оборонців із займаних позицій.
На Придніпровському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога.
Десять боєзіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, противник скинув дев'ять керованих авіаційних бомб по районах населених пунктів та позиціям наших оборонців, завдав 201 артилерійський обстріл, зокрема 13 — із реактивних систем залпового вогню.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1540 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9630 (+2) од.;
бойових броньованих машин — 19933 (+10) од.;
артилерійських систем — 21357 (+24) од.;
РСЗВ — 1256 од.;
засобів ППО — 1031 (+1) од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20971 (+63) од.;
крилатих ракет — 3003 (+55) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 32180 (+63) од.;
спеціальної техніки — 3667 од.
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