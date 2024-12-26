Кількість боєзіткнень між ЗСУ та армією РФ зросла до 114 від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 26.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Окупанти не припиняють застосовувати артилерію та авіацію по території України. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Олександрівка, Потапівка, Порозок, Фотовиж, Бачівськ, Янівка, Вовківка, Середина-Буда, Петрушівка, Тур’я Сумської області; Тимоновичі, Попівка, Грем’яч, Заріччя Чернігівської області; Відродженське Харківської області. За наявною інформацією, ворог завдав авіаударів некерованими ракетами по районах населених пунктів Олександрівка, Попівка Сумської області та Гранів Харківської області.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бойових зіткнення в районах Вовчанська та Стариці.

Шість штурмових дій загарбників відбивали наші воїни поблизу Западного, Лозової та Кругляківки на Куп’янському напрямку, два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Копанок, Чернещини, Новосергіївки, Платонівки, Зеленого Гаю, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Торського, Серебрянського лісу та Григорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 18 боєзіткнень, з яких чотири тривають дотепер.

На Сіверському напрямку сьогодні окупанти тричі атакували в районі Білогорівки, наші захисники успішно відбили всі атаки.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ поблизу Диліївки та Торецька, два боєзіткнення тривають до цього часу.