Количество боестолкновений между ВСУ и армией РФ возросло до 114 с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оккупанты не прекращают применять артиллерию и авиацию по территории Украины. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Александровка, Потаповка, Порозок, Фотовыж, Бачевск, Яновка, Волковка, Середина-Буда, Петрушевка, Турья Сумской области; Тимоновичи, Поповка, Гремяч, Заречье Черниговской области; Возрождение Харьковской области. По имеющейся информации, враг нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по районам населенных пунктов Александровка, Поповка Сумской области и Гранов Харьковской области.

На Харьковском направлении сегодня произошло два боевых столкновения в районах Волчанска и Старицы.

Шесть штурмовых действий захватчиков отражали наши воины вблизи Западного, Лозовой и Кругляковки на Купянском направлении, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Копанок, Чернещины, Новосергеевки, Платоновки, Зеленой Рощи, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов, Заречного, Торского, Серебрянского леса и Григоровки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 18 боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Северском направлении сегодня оккупанты трижды атаковали в районе Белогоровки, наши защитники успешно отбили все атаки.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск вблизи Дилиевки и Торецка, два боестолкновения продолжаются до сих пор.