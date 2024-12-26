Количество боестолкновений между ВСУ и армией РФ возросло до 114 с начала суток

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 114. Оккупанты продолжают применять авиацию, в том числе КАБы. Силы обороны Украины держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.
Главные тезисы
- Количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ выросло до 114 с начала суток
- Силы обороны Украины успешно противостоят вражеским атакам и отражают нападения в разных районах страны.
- Оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по территории Украины.
- Согласно оперативной информации, численные потери армии РФ в технике и людях значительные, что свидетельствует об успешной обороне со стороны Украины.
Актуальная ситуация на фронте 26 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении сегодня произошло два боевых столкновения в районах Волчанска и Старицы.
Шесть штурмовых действий захватчиков отражали наши воины вблизи Западного, Лозовой и Кругляковки на Купянском направлении, два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении враг атакует в районах Копанок, Чернещины, Новосергеевки, Платоновки, Зеленой Рощи, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов, Заречного, Торского, Серебрянского леса и Григоровки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 18 боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.
На Северском направлении сегодня оккупанты трижды атаковали в районе Белогоровки, наши защитники успешно отбили все атаки.
На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск вблизи Дилиевки и Торецка, два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Покровска, Новооленовки, Шевченко и Новотроицкого — идут ожесточенные бои. Сейчас враг предпринял 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций, 21 атака нашими защитниками уже отбита.
На Кураховском направлении продолжаются 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка и Курахово. Одиннадцать вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками.
В районах населенных пунктов Янтарное, Времевка, Константинополь, Новый Комар, Константинопольское на Времивском направлении наши защитники отразили 12 вражеских атак, шесть боестолкновений продолжаются.
На Гуляйпольском направлении враг активных действий не производил.
На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоандреевка захватчики предприняли одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций.
На Приднепровском направлении наши защитники отразили одну атаку врага.
Десять боестолкновений произошло сегодня на Курском направлении, противник сбросил девять управляемых авиационных бомб по районам населенных пунктов и позициям наших защитников, нанес 201 артиллерийский обстрел, в том числе 13 — из реактивных систем залпового огня.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1540 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9630 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 19933 (+10) ед;
артиллерийских систем — 21357 (+24) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средств ПВО — 1031 (+1) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20971 (+63) ед;
крылатых ракет — 3003 (+55) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 32180 (+63) ед;
специальной техники — 3667 ед.
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