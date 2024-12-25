Между ВСУ и армией РФ произошло 128 боевых столкновений с начала суток

С начала суток 25 декабря общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 128. Силы обороны Украины держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 128 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские войска ликвидировали 1600 российских захватчиков и значительное количество техники врага.
- Интенсивные боевые действия и атаки зафиксированы в различных направлениях фронта.
- Потери армии РФ включают уничтожение танков, бронемашин, артиллерии, самолетов и другой техники.
- Силы обороны Украины держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.
Актуальная ситуация на фронте 25 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Волчанска.
Пять штурмовых действий зафиксировано вблизи Двухлетней, Песчаной, Колесниковки и Лозовой на Купянском направлении, три из этих боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении враг атакует в районах Новоегоровки, Копанок, Зеленой Рощи, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 19 боестолкновений, из которых три продолжаются.
На Северском направлении наши воины отразили одну атаку противника в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении Силы обороны отражали четыре вражеских попытки продвинуться вперед вблизи Ступочек, пока продолжается одно боестолкновение.
На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 35 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Покровск, Новый Труд, Зеленое и Новотроицкое, семь боестолкновений продолжаются.
На Кураховском направлении наши защитники отбивали 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово и Дачное.
На Времевском направлении остановлено 17 штурмов противника вблизи Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Великой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времивки, еще восемь штурмов продолжаются до сих пор.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили две попытки противника продвинуться вперед в направлении Новоданиловки.
Шестнадцать боевых столкновений зафиксировано сегодня на Курском направлении, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются. Кроме того, враг совершил 266 артиллерийских обстрелов.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1600 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9628 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 19923 (+8) ед,
артиллерийских систем — 21333 (+10) ед,
РСЗО — 1256 ед,
средств ПВО — 1030 ед,
самолетов — 369 ед,
вертолетов — 329 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20908 (+74),
крылатых ракет — 2948-,
кораблей /катеров — 28 ед,
подводных лодок — 1 ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 32117 (+31) ед,
специальной техники — 3667.
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