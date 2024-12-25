Между ВСУ и армией РФ произошло 128 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с врагом. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Барановка, Заречное, Прогресс, Степок, Горки Сумской области; Костобобрав Черниговской области.

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Волчанска.

Пять штурмовых действий зафиксировано вблизи Двухлетней, Песчаной, Колесниковки и Лозовой на Купянском направлении, три из этих боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Новоегоровки, Копанок, Зеленой Рощи, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 19 боестолкновений, из которых три продолжаются.

На Северском направлении наши воины отразили одну атаку противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали четыре вражеских попытки продвинуться вперед вблизи Ступочек, пока продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.