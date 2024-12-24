Количество боестолкновений между ВСУ и армией РФ возросло до 179 с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, таких как Горск, Хреновка, Покровка, Порозок, Майское, Славгород, Возрожденское, Тимофеевка, Александровка и Пономаренко.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отразили пять атак российских захватчиков в районе Часового Яра.

В районе населенного пункта Белогоровка на Северском направлении враг однажды пытался прорваться на наши позиции.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 18 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленая Роща, Новоегоровка, Макеевка, Терны, Торское и в направлении Григоровки, семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Купянском направлении российские оккупанты 19 раз атаковали Силы обороны в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Восемь боеприкосновений продолжаются.

На Харьковском направлении противник четырежды атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Высокой Яруги.

На Торецком направлении агрессор предпринял одиннадцать попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений возле Торецка, Дружбы и Дачного, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 45 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волкового и Нововасиловки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 32 атаки противника, 13 боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 25 раз в сторону населенных пунктов Петропавловка, Шевченко и в районе Курахово. Пятнадцать попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито.

На Времивском направлении продолжаются девять вражеских атак, за день наши воины уже отразили 11 штурмовых действий противника в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Великой Новоселки и Сторожевого. Авиация противника сбросила управляемые авиационные бомбы на Темировку и Зеленое Поле.

В Приднепровском направлении враг предпринял одну безрезультатную попытку штурма позиций украинских подразделений.