Количество боестолкновений между ВСУ и армией РФ возросло до 179 с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Количество боестолкновений между ВСУ и армией РФ возросло до 179 с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 179.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины стойко сдерживают наступление российских оккупантов, количество боевых столкновений достигло 179.
  • С учетом актуальных данных на Харьковском направлении противник четырежды атаковал позиции ВСУ.
  • Украинские воины ликвидировали 1630 российских захватчиков и уничтожили значительное количество техники, включая танки, бронетехнику, артиллерию, авиацию и корабли.

Актуальная ситуация на фронте 24 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, таких как Горск, Хреновка, Покровка, Порозок, Майское, Славгород, Возрожденское, Тимофеевка, Александровка и Пономаренко.

  • На Харьковском направлении противник четырежды атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Высокой Яруги.

  • На Купянском направлении российские оккупанты 19 раз атаковали Силы обороны в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Восемь боеприкосновений продолжаются.

  • На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 18 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленая Роща, Новоегоровка, Макеевка, Терны, Торское и в направлении Григоровки, семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

  • В районе населенного пункта Белогоровка на Северском направлении враг однажды пытался прорваться на наши позиции.

  • На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отразили пять атак российских захватчиков в районе Часового Яра.

  • На Торецком направлении агрессор предпринял одиннадцать попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений возле Торецка, Дружбы и Дачного, в настоящее время идет бой.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 45 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волкового и Нововасиловки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 32 атаки противника, 13 боестолкновений еще продолжаются.

  • На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 25 раз в сторону населенных пунктов Петропавловка, Шевченко и в районе Курахово. Пятнадцать попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито.

  • На Времивском направлении продолжаются девять вражеских атак, за день наши воины уже отразили 11 штурмовых действий противника в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Великой Новоселки и Сторожевого. Авиация противника сбросила управляемые авиационные бомбы на Темировку и Зеленое Поле.

  • В Приднепровском направлении враг предпринял одну безрезультатную попытку штурма позиций украинских подразделений.

  • В Курской области украинские воины отбили двадцать атак захватнических войск, десять боестолкновений продолжаются.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1630 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9624 (+9) ед;

  • боевых бронированных машин — 19 915 (+30) ед;

  • артиллерийских систем — 21 323 (+10) ед;

  • РСЗО — 1256 ед.;

  • средств ПВО — 1030 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 834 (+44) ед;

  • крылатых ракет — 2948 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 32 086 (+47) ед;

  • специальной техники — 3667 (+3) ед.

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