Количество боестолкновений между ВСУ и армией РФ возросло до 179 с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 179.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины стойко сдерживают наступление российских оккупантов, количество боевых столкновений достигло 179.
- С учетом актуальных данных на Харьковском направлении противник четырежды атаковал позиции ВСУ.
- Украинские воины ликвидировали 1630 российских захватчиков и уничтожили значительное количество техники, включая танки, бронетехнику, артиллерию, авиацию и корабли.
Актуальная ситуация на фронте 24 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, таких как Горск, Хреновка, Покровка, Порозок, Майское, Славгород, Возрожденское, Тимофеевка, Александровка и Пономаренко.
На Харьковском направлении противник четырежды атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Высокой Яруги.
На Купянском направлении российские оккупанты 19 раз атаковали Силы обороны в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Восемь боеприкосновений продолжаются.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 18 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленая Роща, Новоегоровка, Макеевка, Терны, Торское и в направлении Григоровки, семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
В районе населенного пункта Белогоровка на Северском направлении враг однажды пытался прорваться на наши позиции.
На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отразили пять атак российских захватчиков в районе Часового Яра.
На Торецком направлении агрессор предпринял одиннадцать попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений возле Торецка, Дружбы и Дачного, в настоящее время идет бой.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 45 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волкового и Нововасиловки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 32 атаки противника, 13 боестолкновений еще продолжаются.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 25 раз в сторону населенных пунктов Петропавловка, Шевченко и в районе Курахово. Пятнадцать попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито.
На Времивском направлении продолжаются девять вражеских атак, за день наши воины уже отразили 11 штурмовых действий противника в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Великой Новоселки и Сторожевого. Авиация противника сбросила управляемые авиационные бомбы на Темировку и Зеленое Поле.
В Приднепровском направлении враг предпринял одну безрезультатную попытку штурма позиций украинских подразделений.
В Курской области украинские воины отбили двадцать атак захватнических войск, десять боестолкновений продолжаются.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1630 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9624 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 19 915 (+30) ед;
артиллерийских систем — 21 323 (+10) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средств ПВО — 1030 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 834 (+44) ед;
крылатых ракет — 2948 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 32 086 (+47) ед;
специальной техники — 3667 (+3) ед.
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