Кількість боєзіткнень між ЗСУ та армією РФ зросла до 179 від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 179.
Головні тези:
- Сили оборони України стійко тримають оборону проти наступу російських загарбників, кількість бойових зіткнень зросла до 179.
- На Харківському напрямку ворожі атаки спрямовані на райони Вовчанська та Високої Яруги, де противник чотири рази атакував позиції ЗСУ.
- Російські окупанти здійснили 45 спроб потіснити українські підрозділи на Покровському напрямку, а на Краматорському напрямку відбито п'ять атак загарбників.
- За добу ЗСУ ліквідували 1630 російських загарбників і знищено велику кількість техніки, включаючи танки, бронетехніку, артилерію, авіацію та кораблі.
Актуальна ситуація на фронті 24 грудня
Оперативна інформація станом на 16.00 24.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей, таких як Гірськ, Хрінівка, Покровка, Порозок, Майське, Славгород, Відродженівське, Тимофіївка, Олександрівка та Пономаренки.
На Харківському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Високої Яруги.
На Куп’янському напрямку російські окупанти 19 разів атакували Сили оборони в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Вісім боєзіткнень тривають.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 18 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Зелений Гай, Новоєгорівка, Макіївка, Терни, Торське та в напрямку Григорівки, сім боєзіткнень тривають дотепер. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.
В районі населеного пункту Білогорівка на Сіверському напрямку ворог один раз намагався прорватися на наші позиції.
На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили п’ять атак російських загарбників в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку агресор здійснив одинадцять спроб просунутись вперед на позиції українських підрозділів біля Торецька, Дружби та Дачного, на даний час точиться бій.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 45 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Нового Труда, Даченського, Шевченка, Вовкового та Нововасилівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 32 атаки противника, 13 боєзіткнень ще тривають.
На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 25 разів у бік населених пунктів Петропавлівка, Шевченко та в районі Курахового. П’ятнадцять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.
На Времівському напрямку продовжуються дев’ять ворожих атак, за день наші воїни вже відбили 11 штурмових дій противника в районах Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара, Новосілки, Великої Новосілки та Сторожевого. Авіація противника скинула керовані авіаційні бомби на Темирівку та Зелене Поле.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу штурму позицій українських підрозділів.
В Курській області українські воїни відбили двадцять атак загарбницьких військ, десять боєзіткнень тривають.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1630 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9624 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 19 915 (+30) од.;
артилерійських систем — 21 323 (+10) од.;
РСЗВ — 1256 од.;
засобів ППО — 1030 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 834 (+44) од.;
крилатих ракет — 2948 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 32 086 (+47) од.;
спеціальної техніки — 3667 (+3) од.
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