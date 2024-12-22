ЗСУ знищили понад 1800 солдатів РФ, 15 танків та 32 артсистеми

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 774 100 військових.
Головні тези:
- Українські Збройні Сили знищили понад 1800 солдатів Російської Федерації, 15 танків та 32 артилерійські системи.
- Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення українською армією становить 774 100 військових.
- Протягом останньої доби було зафіксовано 186 бойових зіткнень на різних напрямках фронту, від Харківського до Времівського.
- Сили оборони вдало відбили низку ворожих атак, які спрямовувались на різні райони, включаючи Куп'янський, Лиманський та Краматорський напрямки.
- Українська армія активно діє на всіх фронтах, ліквідуючи ворожу техніку та відбиваючи атаки з боку російських окупантів.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1820 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9609 (+15) од.;
бойових броньованих машин — 19 870 (+29) од.;
артилерійських систем — 21 284 (+32) од.;
РСЗВ — 1256 од.;
засоби ППО — 1030 (+3) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 735 (+50) од.;
крилатих ракет — 2947 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 31 972 (+81) од.;
спеціальної техніки — 3662 од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки та Кругляківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись неподалік Зеленого Гаю, Греківки, Надії, Тернів та Іванівки.
На Краматорському напрямку окупанти провели два штурми неподалік Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Торецька та Дружби.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак в районах Старих Тернів, Курахового та Дачного.
На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 47 атак наших позицій біля Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного.
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