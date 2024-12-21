ЗСУ відбили 26 атак армії РФ на Времівському напрямку від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 110.
Головні тези:
- Від початку доби ЗСУ відбили 26 атак російської армії на Времівському напрямку.
- Українські війська стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат на різних напрямках, якими просується агресор.
- Активні бойові дії відбуваються в Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій та інших областях України.
- Поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України постійно зростають, що свідчить про високий рівень опору українських військ.
- Українські захисники успішно відбивають спроби ворога просунутися та отримують підтримку від українського народу в цій нелегкій ситуації.
Актуальна ситуація на фронті 21 грудня
Оперативна інформація станом на 16.00 21.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню постраждали, зокрема, громади населених пунктів Леонівка та Гай Чернігівської області; Порозок та Бачівськ Сумської області.
На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів, неподалік Козачої Лопані іде бій.
На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували Сили оборони в районі Петропавлівки, отримали відсіч.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу Зеленого Гаю, Греківки, Тернів та Іванівки. Дев’ять боїв ще тривають. Ворог завдав авіаударів по Іванівці та Ямполівці КАБами, некерованими ракетами вдарив по населеному пункту Надія. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.
Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки на Сіверському напрямку. З початку доби тут відбулось два марні штурми противника. П’ять керованих авіабомб ворог скинув на Сіверськ.
На Краматорському напрямку від початку доби авіація окупантів завдала ударів КАБами по Марковому, Костянтинівці та Часовому Яру. Українські захисники відбивають дві ворожі атаки в напрямку Ступочок.
На Торецькому напрямку агресор чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Торецьк та Дружба. Ворог активно застосовує авіацію. По Романівці та Катеринівці завдав ударів КАБами.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Сили оборони стримують натиск та відбили сім атак противника, вісім боєзіткнень – ще тривають. Олександропіль, Покровськ, Лисівка, Сухий Яр, Удачне та Звірове опинились під ударами російських авіабомб.
На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала дев’ять разів поблизу Старих Тернів, Курахового та Дачного. Сім спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.
На Времівському напрямку відбулось 26 ворожих атак неподалік Успенівки, Янтарного, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного. Найбільш активний ворог в районі Костянтинопольського, де відбулось 14 боєзіткнень. Три бої ще тривають. Агресор завдав авіаудару по Темирівці, скинувши КАБ.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоандріївки та П’ятихаток. Одне боєзіткнення триває.
В Курській області українські захисники відбивають 19 атак противника, загалом за сьогодні загарбник здійснив 32 штурми позицій наших військ.
Поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України
особового складу — близько 772280 (+1860) осіб,
танків — 9594 (+10) од,
бойових броньованих машин — 19841 (+18) од,
артилерійських систем — 21252 (+32) од,
РСЗВ — 1256 (+0) од,
засобів ППО — 127 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20685 (+85),
крилатих ракет — 2947 (+4),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 31891 (+98) од,
спеціальної техніки — 3662 (+0)
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