ВСУ отразили 26 атак армии РФ на Времиевском направлении с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 21.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня пострадали, в частности, общины населённых пунктов Леоновка и Роща Черниговской области; Порозок и Бачевск Сумской области.

На Краматорском направлении с начала суток авиация оккупантов нанесла удары КАБами по Марковому, Константиновке и Временному Яру. Украинские защитники отбивают две вражеские атаки в направлении Ступочек.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского и Белогоровки на Северском направлении . С начала суток здесь произошло два бесполезных штурма противника. Пять управляемых авиабомб враг сбросил на Северск.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев вблизи Зеленого Роща, Грековки, Тернов и Ивановки. Девять боев еще продолжаются. Враг нанес авиаудары по Ивановке и Ямполевке КАБами, неуправляемыми ракетами ударил по населенному пункту Надежда. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Купянском направлении российские кафиры однажды атаковали Силы обороны в районе Петропавловки, получили отпор.

На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений, недалеко от Казачьей Лопани идет бой.

На Торецком направлении агрессор четырежды пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Дружба. Враг активно применяет авиацию. По Романовке и Екатериновке нанес удары КАБами.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасиловки. Силы обороны сдерживают напор и отразили семь атак противника, восемь боеприкосновений – еще продолжаются. Александрополь, Покровск, Лисовка, Сухой Яр, Удачное и Зверевое оказались под ударами российских авиабомб.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала девять раз вблизи Старых Тернов, Курахово и Дачного. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отражены.

На Времивском направлении произошло 26 вражеских атак неподалеку от Успеновки, Янтарного, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного. Наиболее активный враг в районе Константинопольского, где произошло 14 боестолкновений. Три боя еще продолжаются. Агрессор нанес авиаудар по Темировке, сбросив КАБ.

На Ореховском направлении оккупационные войска шесть раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоандреевки и Пятихаток. Одно боестолкновение продолжается.