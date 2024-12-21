Зеленський анонсував нові удари ЗСУ по військовій інфраструктурі РФ

Україна продовжить завдавати ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації.
Головні тези:
- Зеленський оголосив про продовження ударів на військові об'єкти РФ у відповідь на терор Росії проти України.
- Зеленський підкреслив, що удари будуть завдаватися по російських військових об'єктах дронами та ракетами.
- Президент наголосив, що уряд Росії будуть нести відповідальність за свої дії проти України.
Відповідь на російський терор не забариться — Зеленський
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
Зеленський нагадав, що російська армія знову завдає масштабних ударів по території України. За останні дні під обстрілом були Київ, Запоріжжя, Харків та Херсон. За його словами, це терор, який Росія робить свідомо.
Президент заявив, що за свої дії росіяни будуть відповідати.
Атаки ЗСУ на військові об'єкти у Росії
У 2024 році було здійснено атаку на низку військових об'єктів у Росії.
Також росіяни поскаржилися на гучні вибухи в Сочі в ніч на 21 грудня.
А в ніч на 11 грудня, БпЛА Головного управління розвідки МО України підірвали нафтобазу в російському Брянську, про що повідомили джерела в спецслужбах.
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