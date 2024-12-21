Зеленський анонсував нові удари ЗСУ по військовій інфраструктурі РФ

Відповідь на російський терор не забариться — Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський нагадав, що російська армія знову завдає масштабних ударів по території України. За останні дні під обстрілом були Київ, Запоріжжя, Харків та Херсон. За його словами, це терор, який Росія робить свідомо.

Президент заявив, що за свої дії росіяни будуть відповідати.

Ми обовʼязково продовжимо завдавати ударів по російських військових обʼєктах — дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей. Володимир Зеленський Президент України

Атаки ЗСУ на військові об'єкти у Росії

У 2024 році було здійснено атаку на низку військових об'єктів у Росії.

Зокрема зранку 21 грудня у Казані помітили невідомі дрони. Як розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, у Казані знаходиться великий пороховий завод. Він спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів для армії РФ. Поширити

Також росіяни поскаржилися на гучні вибухи в Сочі в ніч на 21 грудня.