Зеленський анонсував нові удари ЗСУ по військовій інфраструктурі РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував нові удари ЗСУ по військовій інфраструктурі РФ

Володимир Зеленський
Зеленський

Україна продовжить завдавати ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації.

Головні тези:

  • Зеленський оголосив про продовження ударів на військові об'єкти РФ у відповідь на терор Росії проти України.
  • Зеленський підкреслив, що удари будуть завдаватися по російських військових об'єктах дронами та ракетами.
  • Президент наголосив, що уряд Росії будуть нести відповідальність за свої дії проти України.

Відповідь на російський терор не забариться — Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський нагадав, що російська армія знову завдає масштабних ударів по території України. За останні дні під обстрілом були Київ, Запоріжжя, Харків та Херсон. За його словами, це терор, який Росія робить свідомо.

Президент заявив, що за свої дії росіяни будуть відповідати.

Ми обовʼязково продовжимо завдавати ударів по російських військових обʼєктах — дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Атаки ЗСУ на військові об'єкти у Росії

У 2024 році було здійснено атаку на низку військових об'єктів у Росії.

Зокрема зранку 21 грудня у Казані помітили невідомі дрони. Як розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, у Казані знаходиться великий пороховий завод. Він спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів для армії РФ.

Також росіяни поскаржилися на гучні вибухи в Сочі в ніч на 21 грудня.

А в ніч на 11 грудня, БпЛА Головного управління розвідки МО України підірвали нафтобазу в російському Брянську, про що повідомили джерела в спецслужбах.

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