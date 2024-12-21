Зеленский анонсировал новые удары ВСУ по военной инфраструктуре РФ

Украина продолжит наносить удары по военным объектам на территории Российской Федерации.

Ответ на российский террор не заставит себя ждать — Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Зеленский напомнил, что российская армия снова наносит масштабные удары по территории Украины. За последние дни под обстрелом находились Киев, Запорожье, Харьков и Херсон. По его словам, это террор, который Россия совершает сознательно.

Президент заявил, что за свои действия россияне будут отвечать.

Мы обязательно продолжим наносить удары по российским военным объектам — дронам и ракетам, и все больше украинским, по именно тем военным базам, по именно той российской военной инфраструктуре, которая используется в таком терроре против наших людей. Владимир Зеленский Президент Украины

Атаки ВСУ на военные объекты в России

В 2024 году была совершена атака на ряд военных объектов в России.

В частности, утром 21 декабря в Казани заметили неизвестные дроны. Как рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, в Казани находится большой пороховой завод. Поделиться

Также россияне пожаловались на громкие взрывы в Сочи в ночь на 21 декабря.