Зеленский анонсировал новые удары ВСУ по военной инфраструктуре РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал новые удары ВСУ по военной инфраструктуре РФ

Владимир Зеленский
Зеленский
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Украина продолжит наносить удары по военным объектам на территории Российской Федерации.

Главные тезисы

  • Украина продолжит наносить удары по военным объектам на территории России в ответ на террор со стороны РФ.
  • Президент Зеленский заявил о нанесении ударов по российским военным объектам дронами и ракетами.
  • Российская армия проводит масштабные удары по Украине, что вызывает ответные действия со стороны украинских ВС.

Ответ на российский террор не заставит себя ждать — Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Зеленский напомнил, что российская армия снова наносит масштабные удары по территории Украины. За последние дни под обстрелом находились Киев, Запорожье, Харьков и Херсон. По его словам, это террор, который Россия совершает сознательно.

Президент заявил, что за свои действия россияне будут отвечать.

Мы обязательно продолжим наносить удары по российским военным объектам — дронам и ракетам, и все больше украинским, по именно тем военным базам, по именно той российской военной инфраструктуре, которая используется в таком терроре против наших людей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Атаки ВСУ на военные объекты в России

В 2024 году была совершена атака на ряд военных объектов в России.

В частности, утром 21 декабря в Казани заметили неизвестные дроны. Как рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, в Казани находится большой пороховой завод.

Также россияне пожаловались на громкие взрывы в Сочи в ночь на 21 декабря.

А в ночь на 11 декабря БПЛА Главного управления разведки МО Украины взорвали нефтебазу в российском Брянске, о чем сообщили источники в спецслужбах.

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