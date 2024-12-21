Зеленский анонсировал новые удары ВСУ по военной инфраструктуре РФ

Украина продолжит наносить удары по военным объектам на территории Российской Федерации.
Главные тезисы
- Украина продолжит наносить удары по военным объектам на территории России в ответ на террор со стороны РФ.
- Президент Зеленский заявил о нанесении ударов по российским военным объектам дронами и ракетами.
- Российская армия проводит масштабные удары по Украине, что вызывает ответные действия со стороны украинских ВС.
Ответ на российский террор не заставит себя ждать — Зеленский
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
Зеленский напомнил, что российская армия снова наносит масштабные удары по территории Украины. За последние дни под обстрелом находились Киев, Запорожье, Харьков и Херсон. По его словам, это террор, который Россия совершает сознательно.
Президент заявил, что за свои действия россияне будут отвечать.
Атаки ВСУ на военные объекты в России
В 2024 году была совершена атака на ряд военных объектов в России.
Также россияне пожаловались на громкие взрывы в Сочи в ночь на 21 декабря.
А в ночь на 11 декабря БПЛА Главного управления разведки МО Украины взорвали нефтебазу в российском Брянске, о чем сообщили источники в спецслужбах.
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