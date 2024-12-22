ВСУ уничтожили более 1800 солдат РФ, 15 танков и 32 артсистемы

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1820 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанская.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз.

На Краматорском направлении кафиры провели два штурма неподалеку от Ступочек.