Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 774 100 военных.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные Силы продолжают действовать эффективно, ликвидируя солдат РФ, технику и артиллерийские системы.
- С начала вторжения украинская армия уничтожила более 1800 солдат и значительное количество вражеской техники и вооружений.
- За последние сутки зафиксировано 186 боевых столкновений на разных направлениях фронта, включая Харьковское и Времивское направления.
- Силы обороны успешно отражают вражеские атаки в различных районах, удерживая позиции от российских оккупантов.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло 774 100 военных, что свидетельствует о неудачном ходе войны для РФ.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1820 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9609 (+15) ед;
боевых бронированных машин — 19 870 (+29) ед;
артиллерийских систем — 21 284 (+32) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средства ПВО — 1030 (+3) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 735 (+50) ед;
крылатых ракет — 2947 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 31 972 (+81) ед;
специальной техники — 3662 ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.
На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанская.
На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки и Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз.
На Краматорском направлении кафиры провели два штурма неподалеку от Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Дружбы.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 15 атак в районах Старых Тернов, Курахово и Дачного.
На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 47 атак наших позиций у Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного.
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