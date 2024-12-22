ВСУ уничтожили более 1800 солдат РФ, 15 танков и 32 артсистемы
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1800 солдат РФ, 15 танков и 32 артсистемы

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1800 солдат РФ, 15 танков и 32 артсистемы
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 774 100 военных.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные Силы продолжают действовать эффективно, ликвидируя солдат РФ, технику и артиллерийские системы.
  • С начала вторжения украинская армия уничтожила более 1800 солдат и значительное количество вражеской техники и вооружений.
  • За последние сутки зафиксировано 186 боевых столкновений на разных направлениях фронта, включая Харьковское и Времивское направления.
  • Силы обороны успешно отражают вражеские атаки в различных районах, удерживая позиции от российских оккупантов.
  • Общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло 774 100 военных, что свидетельствует о неудачном ходе войны для РФ.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1820 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9609 (+15) ед;

  • боевых бронированных машин — 19 870 (+29) ед;

  • артиллерийских систем — 21 284 (+32) ед;

  • РСЗО — 1256 ед.;

  • средства ПВО — 1030 (+3) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 735 (+50) ед;

  • крылатых ракет — 2947 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 31 972 (+81) ед;

  • специальной техники — 3662 ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

  • На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанская.

  • На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки и Кругляковки.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз.

  • На Краматорском направлении кафиры провели два штурма неподалеку от Ступочек.

  • На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники отразили 29 наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасиловки. Противник активно применял авиацию.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 15 атак в районах Старых Тернов, Курахово и Дачного.

  • На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 47 атак наших позиций у Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного.

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