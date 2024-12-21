ВСУ уничтожили около 200 российских оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала суток 21 декабря произошло 169 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор оккупантам, нанося им огненное поражение.
Главные тезисы
- На Покровском направлении украинские защитники с упорством отражают атаки российских оккупантов, нанося им значительные потери.
- С начала суток 21 декабря произошло 169 боевых столкновений на фронте, где украинские войска успешно противостоят агрессивным действиям противника.
- По данным оперативной информации, в результате украинского отпора на Харьковском направлении были уничтожены 85 военнослужащих и значительное количество военной техники российских войск.
- На Покровском направлении украинские защитники отразили 20 атак.
Актуальная ситуация на фронте 21 декабря
Оперативная информация по состоянию на 22.00 21.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный (одна ракета) и 35 авиационных ударов, сбросив 60 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 629 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении противник шесть раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанск.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Петропавловки и Кругляковки. Украинские защитники остановили две вражеские атаки.
На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Зеленой Рощи, Грековки, Тернов и Ивановки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Северском направлении наши защитники отразили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Белогоровки.
На Краматорском направлении враг дважды штурмовал наши позиции вблизи Ступочек. Получил отпор.
На Торецком направлении продолжается бой, в целом за сегодняшний день украинскими подразделениями отбиты четыре атаки в районе Торецка и Дружбы.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 24 раза атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Наши защитники отразили 20 штурмов. Четыре атаки продолжаются.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 404 оккупанта, из них 193 — безвозвратно. Также уничтожены танк, девять автомобилей, два автоматических гранатомета и спутниковая система связи, также повреждена артиллерийская система.
На Кураховском направлении враг предпринял 13 попыток прорвать нашу оборону вблизи Старых Тернов, Курахово и Дачного. Восемь боепстолкновений завершено, еще пять — до сих пор продолжаются.
На Времивском направлении противник 41 раз атаковал наши подразделения у Успеновки, Янтарного, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного. Бои продолжаются до сих пор, украинские защитники отбили 29 штурмовых действий врага.
На Ореховском направлении войска захватчиков семь раз штурмовали позиции сил обороны вблизи Новоандреевки и Пятихаток, продолжается одно боестолкновение.
На Приднепровском направлении наши войска отразили две атаки, противник успеха не имел.
В Курской области украинские защитники сегодня отбивали 39 атак противника, в настоящее время ведутся ожесточенные бои.
Ситуация на Покровском направлении 21 декабря
На Покровском направлении по состоянию на 16:00 21 декабря российские захватчики предприняли 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасиловки.
Силы обороны сдерживают напор и отразили семь атак противника, восемь боестолкновений — еще продолжаются.
Александрополь, Покровск, Лисовка, Сухой Яр, Удачное и Зверевое оказались под ударами российских авиабомб.
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