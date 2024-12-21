ВСУ уничтожили около 200 российских оккупантов на Покровском направлении в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22.00 21.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный (одна ракета) и 35 авиационных ударов, сбросив 60 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 629 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник шесть раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанск.

По предварительным подсчетам, сегодня на направлении враг потерял 85 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили две артиллерийские системы, автомобиль, пять БпЛА и три единицы специальной техники оккупантов; значительно повредили автомобиль и единицу спецтехники.

На Краматорском направлении враг дважды штурмовал наши позиции вблизи Ступочек. Получил отпор.

На Северском направлении наши защитники отразили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Белогоровки.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Зеленой Рощи, Грековки, Тернов и Ивановки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Петропавловки и Кругляковки. Украинские защитники остановили две вражеские атаки.

На Покровском направлении , с начала этих суток, противник 24 раза атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Наши защитники отразили 20 штурмов. Четыре атаки продолжаются.

На Торецком направлении продолжается бой, в целом за сегодняшний день украинскими подразделениями отбиты четыре атаки в районе Торецка и Дружбы.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 404 оккупанта, из них 193 — безвозвратно. Также уничтожены танк, девять автомобилей, два автоматических гранатомета и спутниковая система связи, также повреждена артиллерийская система.

На Кураховском направлении враг предпринял 13 попыток прорвать нашу оборону вблизи Старых Тернов, Курахово и Дачного. Восемь боепстолкновений завершено, еще пять — до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении противник 41 раз атаковал наши подразделения у Успеновки, Янтарного, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного. Бои продолжаются до сих пор, украинские защитники отбили 29 штурмовых действий врага.

На Ореховском направлении войска захватчиков семь раз штурмовали позиции сил обороны вблизи Новоандреевки и Пятихаток, продолжается одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении наши войска отразили две атаки, противник успеха не имел.