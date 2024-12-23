ЗСУ знищили майже 2000 солдатів РФ, 6 танків та 29 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили майже 2000 солдатів РФ, 6 танків та 29 артсистем

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили майже 2000 солдатів РФ, 6 танків та 29 артсистем
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 776 090 військових.

Головні тези:

  • Збройні Сили України знищили майже 2000 солдатів Російської Федерації, 6 танків та 29 артилерійських систем в ході активних бойових дій.
  • Загальна кількість втрат російської армії під час вторгнення на територію України складає вже 776 090 військових за офіційною інформацією Генштабу.
  • Ситуація на фронті напружена, кілька десятків бойових зіткнень фіксується щодня на різних напрямках, таких як Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Покровський, Курахівський та Времівський.
  • Українські війська продовжують відновлювати та утримувати позиції на фронті, відбиваючи штурми та атаки ворога у різних населених пунктах.
  • Протягом останніх діб загинуло декілька сотень ворожих бійців, а також було нанесено значні втрати у техніці та озброєнні російської армії.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1990 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9615 (+6) од.;

  • бойових броньованих машин — 19 885 (+15) од.;

  • артилерійських систем — 21 313 (+29) од.;

  • РСЗВ — 1256 од.;

  • засоби ППО — 1030 од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 790 (+55) од.;

  • крилатих ракет — 2948 (+1) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 32 039 (+67) од.;

  • спеціальної техніки — 3664 (+2) од.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.

  • На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Бугруватка, Стариця.

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки.

  • На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Надія, Іванівка, Терни, Торецьк, Григорівка та в напрямку Дружелюбівки, Діброви, Серебрянки.

  • На Сіверському напрямку 12 боєзіткнень відбулось поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Для проведення штурмових дій в напрямку Верхньокам’янського противник використовував бронетехніку, баггі та мотоцикли.

  • На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів у районі Васюківки, Часового Яру та Ступочок.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів, таких як Лисівка, Суха Балка, Промінь, Зелене, Українка, Даченське, Шевченко, Новоукраїнка, Покровськ, Нововасилівка, Новоєлізаветівка та Новооленівка.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне та у напрямку Андріївки.В Кураховому тривають бої в міській забудові.

  • На Времівському напрямку противник здійснив 44 штурми наших позицій в районах Великої Новосілки, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та у напрямку населеного пункту Багатир. При відбитті штурмів наші воїни, зокрема, знищили 1 танк та 2 ББМ противника, ще 3 танки та 1 ББМ — пошкоджено.

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