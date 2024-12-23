ЗСУ знищили майже 2000 солдатів РФ, 6 танків та 29 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 776 090 військових.
Головні тези:
- Збройні Сили України знищили майже 2000 солдатів Російської Федерації, 6 танків та 29 артилерійських систем в ході активних бойових дій.
- Загальна кількість втрат російської армії під час вторгнення на територію України складає вже 776 090 військових за офіційною інформацією Генштабу.
- Ситуація на фронті напружена, кілька десятків бойових зіткнень фіксується щодня на різних напрямках, таких як Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Покровський, Курахівський та Времівський.
- Українські війська продовжують відновлювати та утримувати позиції на фронті, відбиваючи штурми та атаки ворога у різних населених пунктах.
- Протягом останніх діб загинуло декілька сотень ворожих бійців, а також було нанесено значні втрати у техніці та озброєнні російської армії.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1990 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9615 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 19 885 (+15) од.;
артилерійських систем — 21 313 (+29) од.;
РСЗВ — 1256 од.;
засоби ППО — 1030 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 790 (+55) од.;
крилатих ракет — 2948 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 32 039 (+67) од.;
спеціальної техніки — 3664 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.
На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Бугруватка, Стариця.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Надія, Іванівка, Терни, Торецьк, Григорівка та в напрямку Дружелюбівки, Діброви, Серебрянки.
На Сіверському напрямку 12 боєзіткнень відбулось поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Для проведення штурмових дій в напрямку Верхньокам’янського противник використовував бронетехніку, баггі та мотоцикли.
На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів у районі Васюківки, Часового Яру та Ступочок.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне та у напрямку Андріївки.В Кураховому тривають бої в міській забудові.
На Времівському напрямку противник здійснив 44 штурми наших позицій в районах Великої Новосілки, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та у напрямку населеного пункту Багатир. При відбитті штурмів наші воїни, зокрема, знищили 1 танк та 2 ББМ противника, ще 3 танки та 1 ББМ — пошкоджено.
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