ЗСУ знищили майже 2000 солдатів РФ, 6 танків та 29 артсистем

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1990 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Бугруватка, Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Надія, Іванівка, Терни, Торецьк, Григорівка та в напрямку Дружелюбівки, Діброви, Серебрянки.

На Сіверському напрямку 12 боєзіткнень відбулось поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Для проведення штурмових дій в напрямку Верхньокам’янського противник використовував бронетехніку, баггі та мотоцикли.