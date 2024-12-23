ВСУ уничтожили почти 2000 солдат РФ, 6 танков и 29 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили почти 2000 солдат РФ, 6 танков и 29 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили почти 2000 солдат РФ, 6 танков и 29 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 776 090 военных.

Главные тезисы

  • Вооруженные Силы Украины уничтожили около 2000 солдат Российской Федерации, 6 танков и 29 артиллерийских систем в ходе активных боевых действий.
  • Общее количество потерь российской армии во время вторжения на территорию Украины уже составляет 776 090 военных по официальной информации Генштаба.
  • Ситуация на фронте напряженная, несколько десятков боевых столкновений фиксируется ежедневно на разных направлениях, таких как Харьковское, Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское, Покровское, Кураховское и Времевское.
  • Украинские войска продолжают восстанавливать и удерживать позиции на фронте, отражая штурмы и атаки врага в разных населенных пунктах.
  • В последние сутки погибли несколько сотен вражеских бойцов, а также были нанесены значительные потери в технике и вооружении российской армии.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1990 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9615 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 19 885 (+15) ед;

  • артиллерийских систем — 21 313 (+29) ед;

  • РСЗО — 1256 ед.;

  • средства ПВО — 1030 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 790 (+55) ед;

  • крылатых ракет — 2948 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 32 039 (+67) ед;

  • специальной техники — 3664 (+2) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения.

  • На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Бугроватка, Старица.

  • На Купянском направлении в сутки произошло семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кучеривки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки.

  • На лиманском направлении враг атаковал 36 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергеевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григоровка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки.

  • На Северском направлении 12 боеприкосновений произошло вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Для проведения штурмовых действий в направлении Верхнекаменского противник использовал бронетехнику, багги и мотоциклы.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районе Васюкивки, Временного Яра и Ступочек.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов, таких как Лисовка, Сухая Балка, Луч, Зеленое, Украинка, Даченское, Шевченко, Новоукраинка, Покровск, Нововасиловка, Новоелизаветовка и Новооленовка.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное и в направлении Андреевки. В Курахово продолжаются бои в городской застройке.

  • На Времивском направлении противник совершил 44 штурма наших позиций в районах Великой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времовки и в направлении населенного пункта Богатырь. противника, еще 3 танка и 1 ББМ — повреждены.

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