ВСУ уничтожили почти 2000 солдат РФ, 6 танков и 29 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 776 090 военных.
Главные тезисы
- Вооруженные Силы Украины уничтожили около 2000 солдат Российской Федерации, 6 танков и 29 артиллерийских систем в ходе активных боевых действий.
- Общее количество потерь российской армии во время вторжения на территорию Украины уже составляет 776 090 военных по официальной информации Генштаба.
- Ситуация на фронте напряженная, несколько десятков боевых столкновений фиксируется ежедневно на разных направлениях, таких как Харьковское, Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское, Покровское, Кураховское и Времевское.
- Украинские войска продолжают восстанавливать и удерживать позиции на фронте, отражая штурмы и атаки врага в разных населенных пунктах.
- В последние сутки погибли несколько сотен вражеских бойцов, а также были нанесены значительные потери в технике и вооружении российской армии.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1990 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9615 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 19 885 (+15) ед;
артиллерийских систем — 21 313 (+29) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средства ПВО — 1030 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 790 (+55) ед;
крылатых ракет — 2948 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 32 039 (+67) ед;
специальной техники — 3664 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения.
На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Бугроватка, Старица.
На Купянском направлении в сутки произошло семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кучеривки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки.
На лиманском направлении враг атаковал 36 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергеевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григоровка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки.
На Северском направлении 12 боеприкосновений произошло вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Для проведения штурмовых действий в направлении Верхнекаменского противник использовал бронетехнику, багги и мотоциклы.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районе Васюкивки, Временного Яра и Ступочек.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное и в направлении Андреевки. В Курахово продолжаются бои в городской застройке.
На Времивском направлении противник совершил 44 штурма наших позиций в районах Великой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времовки и в направлении населенного пункта Богатырь. противника, еще 3 танка и 1 ББМ — повреждены.
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