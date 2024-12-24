ЗСУ знищили понад 1600 солдатів РФ, 9 танків та 30 бронемашин

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 777 720 військових.
Головні тези:
- Українські ЗСУ успішно продовжують ліквідовувати солдатів РФ у зоні військових дій.
- Загалом ворог втратив понад 777 000 військових з початку вторгнення.
- За добу українські військові знищили 9 танків, 30 бронемашин та іншу техніку російського ворога.
- На різних напрямках фронту зафіксовано 252 бойових зіткнення, у результаті яких українські захисники відбили десятки атак ворога.
- Силові структури продовжують успішно відбивати атаки противника і залишаються на високому рівні бойової готовності.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1630 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9624 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 19 915 (+30) од.;
артилерійських систем — 21 323 (+10) од.;
РСЗВ — 1256 од.;
засоби ППО — 1030 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 834 (+44) од.;
крилатих ракет — 2948 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 32 086 (+47) од.;
спеціальної техніки — 3667 (+3) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 252 бойових зіткнення.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової, Дворічної та Богуславки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Твердохлібового, Надії, Новосергіївки, Тернів, Шийківки, Сергіївки, Макіївки та Іванівки.
На Сіверському напрямку минулої доби наші захисники відбили 13 ворожих штурмів в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували дев’ять разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у бік Диліївки, Дачного, Білої Гори, Щербинівки та Торецька.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки. Застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка.
На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-