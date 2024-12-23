Бійці ЗСУ без жодного пострілу взяли в полон російських окупантів — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ЗСУ без жодного пострілу взяли в полон російських окупантів — відео

ЗСУ
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Джерело:  online.ua

Воїни 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ показали, як вони разом із суміжними підрозділами успішно взяли у полон 11 російських загарбників.

Головні тези:

  • Одним з полонених був громадянин Білорусі, якого обманом відправили воювати на українські землі.
  • Згідно з заявою Генштабу ЗСУ, ситуація на фронті 23 грудня залишається напруженою, зростає кількість бойових зіткнень.

Українські захисники продемонстрували свої нові досягнення

За словами воїнів, взяття ворожих сил в полон відбулося за один раз і без жодного пострілу.

Адже налякані окупанти після оточення викинули зброю та схилили голови перед українськими військовими. Виявилося, що серед цих "11 друзів Оушена" був громадянин Білорусі, якого відправили вдобрювати українські землі обманом, — повідомляє пресслужба української бригади.

Бійці ЗСУ опублікували відео з одним з полонених загарбників, який відверто зізнався, що він з Могильовської області (Республіка Білорусь).

Менти мене прийняли і давай пресувати, мовляв, підписуй контракт на війну. Я перший, другий і третій раз відмовився. А потім знову напився, а вони мене знову взяли, пресанули і я п’яний взяв і підписав. А потім, коли протверезів, то вже було пізно. Я вже був у Воронежі. Мене туди завезли п’яного, — скаржиться білорус.

Що відомо про ситуацію на фронті 23 грудня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом поточної доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 164.

Російські окупанти не припиняють застосовувати авіацію, зокрема КАБ, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни.

Українські захисники тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Окупанти застосовували артилерію та авіацію по районах населених пунктів Бачівськ, Велика Писарівка, Лугівка, Олександрівка Сумської області.

Згідно з останніми даними, ворог здійснив 237 обстрілів по території Курської області Росії, зокрема 24 — із реактивних систем залпового вогню.

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