Бійці ЗСУ без жодного пострілу взяли в полон російських окупантів — відео

Воїни 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ показали, як вони разом із суміжними підрозділами успішно взяли у полон 11 російських загарбників.
Головні тези:
- Одним з полонених був громадянин Білорусі, якого обманом відправили воювати на українські землі.
- Згідно з заявою Генштабу ЗСУ, ситуація на фронті 23 грудня залишається напруженою, зростає кількість бойових зіткнень.
Українські захисники продемонстрували свої нові досягнення
За словами воїнів, взяття ворожих сил в полон відбулося за один раз і без жодного пострілу.
Бійці ЗСУ опублікували відео з одним з полонених загарбників, який відверто зізнався, що він з Могильовської області (Республіка Білорусь).
Що відомо про ситуацію на фронті 23 грудня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом поточної доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 164.
Російські окупанти не припиняють застосовувати авіацію, зокрема КАБ, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни.
Українські захисники тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.
Згідно з останніми даними, ворог здійснив 237 обстрілів по території Курської області Росії, зокрема 24 — із реактивних систем залпового вогню.
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