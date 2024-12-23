Бойцы ВСУ без единого выстрела взяли в плен российских оккупантов — видео

Воины 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ показали, как они вместе со смежными подразделениями успешно взяли в плен 11 российских захватчиков.

Украинские защитники продемонстрировали свои новые достижения

По словам воинов, взятие вражеских сил в плен произошло за один раз и без единого выстрела.

Ведь напуганные оккупанты после оцепления выбросили оружие и склонили головы перед украинскими военными. Оказалось, что среди этих "11 друзей Оушена" был гражданин Беларуси, которого отправили удобрять украинские земли обманом, сообщает пресс-служба украинской бригады. Поделиться

Бойцы ВСУ опубликовали видео с одним из пленных захватчиков, который откровенно признался, что он из Могилевской области (Республика Беларусь).

Менты меня приняли и давай прессовать, мол, подписывай контракт на войну. Я первый, второй и третий раз отказался. А потом снова напился, а они меня снова взяли, прессанули и я пьяный взял и подписал. А потом, когда отрезвел, то уже было поздно. Я уже был в Воронеже. Меня туда завезли пьяного, — жалуется беларус. Поделиться

Что известно о ситуации на фронте 23 декабря

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 164.

Российские захватчики не прекращают применять авиацию, в частности КАБ, и осуществлять атаки по всем направлениям востока и юга нашей страны.

Украинские защитники держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.

Оккупанты применяли артиллерию и авиацию по районам населенных пунктов Бачевск, Большая Писаревка, Луговка, Александровка Сумской области. Поделиться

Согласно последним данным, враг совершил 237 обстрелов по территории Курской области России, в том числе 24 — из реактивных систем залпового огня.