Бойцы ВСУ без единого выстрела взяли в плен российских оккупантов — видео

Воины 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ показали, как они вместе со смежными подразделениями успешно взяли в плен 11 российских захватчиков.
Главные тезисы
- Одним из пленников был гражданин Беларуси, которого обманом отправили воевать на украинские земли.
- Согласно заявлению Генштаба ВСУ, ситуация на фронте 23 декабря остается напряженной, растет количество боевых столкновений.
Украинские защитники продемонстрировали свои новые достижения
По словам воинов, взятие вражеских сил в плен произошло за один раз и без единого выстрела.
Бойцы ВСУ опубликовали видео с одним из пленных захватчиков, который откровенно признался, что он из Могилевской области (Республика Беларусь).
Что известно о ситуации на фронте 23 декабря
Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 164.
Российские захватчики не прекращают применять авиацию, в частности КАБ, и осуществлять атаки по всем направлениям востока и юга нашей страны.
Украинские защитники держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.
Согласно последним данным, враг совершил 237 обстрелов по территории Курской области России, в том числе 24 — из реактивных систем залпового огня.
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