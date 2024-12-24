ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 9 танков и 30 бронемашин
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 9 танков и 30 бронемашин

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 9 танков и 30 бронемашин
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 777720 военных.

Главные тезисы

  • Украинские ВСУ успешно продолжают ликвидировать солдат РФ в зоне военных действий.
  • В общей сложности враг потерял более 777 000 военных с начала вторжения.
  • В сутки украинские военные уничтожили 9 танков, 30 бронемашин и другую технику российского врага.
  • На разных направлениях фронта зафиксировано 252 боевых столкновения, в результате которых украинские защитники отразили десятки атак врага.
  • Силовые структуры продолжают успешно отражать атаки противника и остаются на высоком уровне боевой готовности.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1630 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9624 (+9) ед;

  • боевых бронированных машин — 19 915 (+30) ед;

  • артиллерийских систем — 21 323 (+10) ед;

  • РСЗО — 1256 ед.;

  • средства ПВО — 1030 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 834 (+44) ед;

  • крылатых ракет — 2948 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 32 086 (+47) ед;

  • специальной техники — 3667 (+3) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 252 боевых столкновения.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 19 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Лозовой, Двухлетней и Богуславки.

  • На лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новоегоровки, Зеленого Роща, Твердохлебового, Надежды, Новосергеевки, Тернов, Шейковки, Сергеевки, Макеевки и Ивановки.

  • На Северском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 13 вражеских штурмов в районе Белогоровки.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали девять раз в районах Ступочек, Предтечиного и Временного Яра.

  • На Торецком направлении враг совершил 18 атак в сторону Дилиевки, Дачного, Белой Горы, Щербиновки и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленовка, Новопустынка, Воздвиженка, Луч, Лисовка и Успеновка.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 32 атаки.

  • На Времивском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого, Великой Новоселки, Нового Комара и Новоселки.

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