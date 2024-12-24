ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 9 танков и 30 бронемашин

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 777720 военных.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ успешно продолжают ликвидировать солдат РФ в зоне военных действий.
- В общей сложности враг потерял более 777 000 военных с начала вторжения.
- В сутки украинские военные уничтожили 9 танков, 30 бронемашин и другую технику российского врага.
- На разных направлениях фронта зафиксировано 252 боевых столкновения, в результате которых украинские защитники отразили десятки атак врага.
- Силовые структуры продолжают успешно отражать атаки противника и остаются на высоком уровне боевой готовности.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1630 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9624 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 19 915 (+30) ед;
артиллерийских систем — 21 323 (+10) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средства ПВО — 1030 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 834 (+44) ед;
крылатых ракет — 2948 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 32 086 (+47) ед;
специальной техники — 3667 (+3) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 252 боевых столкновения.
На Купянском направлении в сутки произошло 19 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Лозовой, Двухлетней и Богуславки.
На лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новоегоровки, Зеленого Роща, Твердохлебового, Надежды, Новосергеевки, Тернов, Шейковки, Сергеевки, Макеевки и Ивановки.
На Северском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 13 вражеских штурмов в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали девять раз в районах Ступочек, Предтечиного и Временного Яра.
На Торецком направлении враг совершил 18 атак в сторону Дилиевки, Дачного, Белой Горы, Щербиновки и Торецкая.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 32 атаки.
На Времивском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого, Великой Новоселки, Нового Комара и Новоселки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-