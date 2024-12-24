ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 9 танков и 30 бронемашин

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1630 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 252 боевых столкновения.

На Купянском направлении в сутки произошло 19 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Лозовой, Двухлетней и Богуславки.

На лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новоегоровки, Зеленого Роща, Твердохлебового, Надежды, Новосергеевки, Тернов, Шейковки, Сергеевки, Макеевки и Ивановки.

На Северском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 13 вражеских штурмов в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали девять раз в районах Ступочек, Предтечиного и Временного Яра.