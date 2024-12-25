Між ЗСУ та армією РФ відбулося 128 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 25.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з ворогом. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Баранівка, Зарічне, Прогрес, Степок, Гірки Сумської області; Костобобрів Чернігівської області.

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

П’ять штурмових дій зафіксовано поблизу Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової на Куп’янському напрямку, три з цих боєзіткнень тривають дотепер.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Новоєгорівки, Копанок, Зеленого Гаю, Макіївки, Тернів, Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку Дружелюбівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 19 боєзіткнень, з яких три тривають.

На Сіверському напрямку наші воїни відбили одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі спроби просунутись вперед поблизу Ступочок, наразі продовжується одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку противник шість разів атакував позиції наших військ в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Три боєзіткнення тривають дотепер.