ВСУ ликвидировали 1650 солдат РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 1650 солдат РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Танк ВСУ
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По информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 171 боестолкновение. Силы обороны ликвидировали еще 1650 российских окупантов.

Главные тезисы

  • ВСУ успешно отразили 171 атаку и ликвидировали 1650 российских оккупантов за сутки.
  • На фронте произошли неудачные попытки атак армии РФ на различных направлениях, включая Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и другие области.
  • Украинские силы обороны успешно защищают свои позиции и наносят удары по дислокации вражеского личного состава.
  • Общие потери российской армии составляют более 782 тыс человек и значительное количество военной техники, включая танки, артиллерию и авиацию.
  • Генштаб сообщает о успешных операциях и уничтожении ключевых объектов войск противника, поддерживая оборону украинских вооруженных сил.

Что происходит на фронте

В Харьковской области преступная армия РФ провели 2 безуспешные попытки атак в районах Волчанская и Старицы.

В направлении Купянска враг провел 9 безуспешных попыток атак в районах Западного, Лозовой и Кругляковки, Богуславки и Новой Кругляковки.

В направлении Лимана в Донецкой области российские кафиры совершили 25 атак вблизи Копанки, Чернещины, Новосергеевки, Платоновки, Зеленого Роща, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.

В направлении Северска российские оккупанты в течение 26 декабря 4 раза безуспешно пытались штурмовать позиции ВСУ в районах Белогоровки и Григоровки.

В направлении Краматорска враг провел 4 безуспешных штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Александро-Шультино.

В направлении Торецка зафиксировано 13 вражеских атак районах населенных пунктов Дилиевка и Торецк.

В направлении Покровска Силы обороны отразили 42 штурмовых и наступательных попыток российских захватчиков в сторону Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Покровска, Новооленовки, Волкового, Шевченко и Новотроицкого.

В направлении Курахового отражены 23 безуспешных попытки штурмов российских оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Андреевка и Курахово.

Противник совершил 24 штурма наших позиций неподалеку от населенных пунктов Янтарное, Времовка, Константинополь, Новый Комар и Константинопольское.

В Запорожской области враг предпринял одну безуспешную попытку наступления в районе населенного пункта Новоандреевка.

На левобережье Днепра в Херсонской области российские кафиры провели 3 безуспешные попытки атак и, понеся потери, отступили.

В Курской области Силы обороны отразили 20 вражеских атак. Потери позиций не допущены.

Что известно о текущих и общих потерях преступной армии РФ

  • личного состава — около 782 тыс 510 (+1 тыс 650) человек,

  • танков — 9 тыс 644 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин — 19 тыс 951 (+18) ед,

  • артиллерийских систем — 21 тыс 379 (+22) ед,

  • РСЗО — 1 тыс 256 (+0) ед,

  • средства ПВО — 1 тыс 32 (+1) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 тыс 999 (+28),

  • крылатые ракеты — 3 тыс 3 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 32 тыс 262 (+82) ед,

  • специальная техника — 3 тыс 668 (+1)

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, уничтожен один пункт управления, одна вражеская артиллерийская система и один другой важный объект противника, — добавляют в Генштабе.

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