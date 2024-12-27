По информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 171 боестолкновение. Силы обороны ликвидировали еще 1650 российских окупантов.
Главные тезисы
- ВСУ успешно отразили 171 атаку и ликвидировали 1650 российских оккупантов за сутки.
- На фронте произошли неудачные попытки атак армии РФ на различных направлениях, включая Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и другие области.
- Украинские силы обороны успешно защищают свои позиции и наносят удары по дислокации вражеского личного состава.
- Общие потери российской армии составляют более 782 тыс человек и значительное количество военной техники, включая танки, артиллерию и авиацию.
- Генштаб сообщает о успешных операциях и уничтожении ключевых объектов войск противника, поддерживая оборону украинских вооруженных сил.
Что происходит на фронте
В Харьковской области преступная армия РФ провели 2 безуспешные попытки атак в районах Волчанская и Старицы.
В направлении Купянска враг провел 9 безуспешных попыток атак в районах Западного, Лозовой и Кругляковки, Богуславки и Новой Кругляковки.
В направлении Лимана в Донецкой области российские кафиры совершили 25 атак вблизи Копанки, Чернещины, Новосергеевки, Платоновки, Зеленого Роща, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.
В направлении Северска российские оккупанты в течение 26 декабря 4 раза безуспешно пытались штурмовать позиции ВСУ в районах Белогоровки и Григоровки.
В направлении Краматорска враг провел 4 безуспешных штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Александро-Шультино.
В направлении Торецка зафиксировано 13 вражеских атак районах населенных пунктов Дилиевка и Торецк.
В направлении Покровска Силы обороны отразили 42 штурмовых и наступательных попыток российских захватчиков в сторону Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Покровска, Новооленовки, Волкового, Шевченко и Новотроицкого.
В направлении Курахового отражены 23 безуспешных попытки штурмов российских оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Андреевка и Курахово.
Противник совершил 24 штурма наших позиций неподалеку от населенных пунктов Янтарное, Времовка, Константинополь, Новый Комар и Константинопольское.
В Запорожской области враг предпринял одну безуспешную попытку наступления в районе населенного пункта Новоандреевка.
На левобережье Днепра в Херсонской области российские кафиры провели 3 безуспешные попытки атак и, понеся потери, отступили.
В Курской области Силы обороны отразили 20 вражеских атак. Потери позиций не допущены.
Что известно о текущих и общих потерях преступной армии РФ
личного состава — около 782 тыс 510 (+1 тыс 650) человек,
танков — 9 тыс 644 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 19 тыс 951 (+18) ед,
артиллерийских систем — 21 тыс 379 (+22) ед,
РСЗО — 1 тыс 256 (+0) ед,
средства ПВО — 1 тыс 32 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 тыс 999 (+28),
крылатые ракеты — 3 тыс 3 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 32 тыс 262 (+82) ед,
специальная техника — 3 тыс 668 (+1)
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