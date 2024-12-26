У ВСУ подтвердили ликвидацию заместителя комбрига и около 20 российских офицеров во Льгове

В результате удара ВСУ по пункту управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (ОБрМП) ВС РФ в городе Льгов Курской области погибли около двух десятков военнослужащих РФ.
Главные тезисы
- Удар ВСУ сил по пункту управления российской бригады во Льгове привел к ликвидации заместителя комбрига и 17 офицеров РФ.
- Ликвидация заместителя комбрига и российских офицеров свидетельствует об активной оборонной деятельности ВСУ на границе с РФ.
- Это событие является частью стратегии снижения способности российских Вооруженных сил координировать военные действия против Украины.
В Льгове уничтожены заместитель комбрига и 17 офицеров
Уточненные данные по российским потерям публикует СтратКом ВСУ.
Ранее стало известно, что в результате удара по Льгову ликвидирован заместитель командира 810-й бригады морской пехоты РФ Почтовая Салима Мухарбетовича. Об этом сообщила его сестра в социальной сети "ВКонтакте".
Удар ВСУ по командному пункту РФ на Курщине
В ночь на 25 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной бригады морской пехоты России, расположенному во Льгове Курской области.
В результате атаки враг понес потери среди офицерского состава.
Украинские силы ударили по пункту управления 810-й бригады, расположенному в заброшенном гражданском здании в Льгове. Эта атака является частью масштабной кампании по снижению способности Вооруженных сил РФ координировать военные действия против Украины, говорится в заявлении СтратКом.
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