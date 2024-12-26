У ВСУ подтвердили ликвидацию заместителя комбрига и около 20 российских офицеров во Льгове

В результате удара ВСУ по пункту управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (ОБрМП) ВС РФ в городе Льгов Курской области погибли около двух десятков военнослужащих РФ.

В Льгове уничтожены заместитель комбрига и 17 офицеров

Уточненные данные по российским потерям публикует СтратКом ВСУ.

По уточненной информации, здание, где размещался командный пункт, частично уничтожено. В результате удара, вероятно, погиб заместитель командира бригады и еще 17 военнослужащих ВС РФ, большинство из которых офицеры штаба. Поделиться

Ранее стало известно, что в результате удара по Льгову ликвидирован заместитель командира 810-й бригады морской пехоты РФ Почтовая Салима Мухарбетовича. Об этом сообщила его сестра в социальной сети "ВКонтакте".

Удар ВСУ по командному пункту РФ на Курщине

В ночь на 25 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной бригады морской пехоты России, расположенному во Льгове Курской области.

В результате атаки враг понес потери среди офицерского состава.