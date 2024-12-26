У ВСУ подтвердили ликвидацию заместителя комбрига и около 20 российских офицеров во Льгове
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ подтвердили ликвидацию заместителя комбрига и около 20 российских офицеров во Льгове

СтратКом ВСУ
Льгов
Read in English
Читати українською

В результате удара ВСУ по пункту управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (ОБрМП) ВС РФ в городе Льгов Курской области погибли около двух десятков военнослужащих РФ.

Главные тезисы

  • Удар ВСУ сил по пункту управления российской бригады во Льгове привел к ликвидации заместителя комбрига и 17 офицеров РФ.
  • Ликвидация заместителя комбрига и российских офицеров свидетельствует об активной оборонной деятельности ВСУ на границе с РФ.
  • Это событие является частью стратегии снижения способности российских Вооруженных сил координировать военные действия против Украины.

В Льгове уничтожены заместитель комбрига и 17 офицеров

Уточненные данные по российским потерям публикует СтратКом ВСУ.

По уточненной информации, здание, где размещался командный пункт, частично уничтожено. В результате удара, вероятно, погиб заместитель командира бригады и еще 17 военнослужащих ВС РФ, большинство из которых офицеры штаба.

Ранее стало известно, что в результате удара по Льгову ликвидирован заместитель командира 810-й бригады морской пехоты РФ Почтовая Салима Мухарбетовича. Об этом сообщила его сестра в социальной сети "ВКонтакте".

Удар ВСУ по командному пункту РФ на Курщине

В ночь на 25 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной бригады морской пехоты России, расположенному во Льгове Курской области.

В результате атаки враг понес потери среди офицерского состава.

Украинские силы ударили по пункту управления 810-й бригады, расположенному в заброшенном гражданском здании в Льгове. Эта атака является частью масштабной кампании по снижению способности Вооруженных сил РФ координировать военные действия против Украины, говорится в заявлении СтратКом.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР идентифицировало данные экипажа уничтоженного бомбардировщика РФ Ту-22М3
ГУР
ГУР идентифицировало данные экипажа уничтоженного бомбардировщика РФ Ту-22М3
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
На Курщине уничтожен российский "военкор" Поддубный
Суджа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили пункт управления армии РФ на Курщине — ликвидированы офицеры
СтратКом ВСУ
ВСУ поразили пункт управления армии РФ на Курщине — ликвидированы офицеры

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?