На Курщине уничтожен российский "военкор" Поддубный

7 августа стало известно, что дроны атаковали авто известного военкора РФ Евгения Пиддубного в Курской области. Российский пропагандист ликвидирован.
Главные тезисы
- Поддубный был известен как пропагандист и освещал военные конфликты России, включая украинский Донбасс.
- Имя Евгения Поддубного внесено в списки европейских санкций как кремлевского пропагандиста.
- Смерть военного корреспондента подтверждена российскими пропагандистскими СМИ.
"Военкор" РФ Поддубный уничтожен на Курщине
Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
По данным российских СМИ, в автомобиль "военкора" Евгения Поддубного попал FVP-дрон. Поддубный погиб на месте удара.
Смерть военкора в частности подтвердило пропагандистское издание Readovka.
Российский пропагандист-"военкор" Поддубный: что известно
Евгений Пиддубный, погибший в Курской области, более 20 лет "освещал" военные конфликты, разжигаемые Россией по всему миру. Пропагандист работал в Сирии, Ираке, Ливане, Афганистане, а с 2014 года — и на украинском Донбассе.
Его фамилия внесена в списки европейских санкций в качестве кремлевского пропагандиста.
Последнее личное обращение к аудитории приспешник Путина оставил в своем канале сегодня днем — он рассказывал об обстановке в Курской области.
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