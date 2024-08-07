На Курщине уничтожен российский "военкор" Поддубный

7 августа стало известно, что дроны атаковали авто известного военкора РФ Евгения Пиддубного в Курской области. Российский пропагандист ликвидирован.

"Военкор" РФ Поддубный уничтожен на Курщине

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Досье на российского пропагандиста

По данным российских СМИ, в автомобиль "военкора" Евгения Поддубного попал FVP-дрон. Поддубный погиб на месте удара.

Смерть военкора в частности подтвердило пропагандистское издание Readovka.

Российский военкор Евгений Поддубный

Российский пропагандист-"военкор" Поддубный: что известно

Евгений Пиддубный, погибший в Курской области, более 20 лет "освещал" военные конфликты, разжигаемые Россией по всему миру. Пропагандист работал в Сирии, Ираке, Ливане, Афганистане, а с 2014 года — и на украинском Донбассе.

Его фамилия внесена в списки европейских санкций в качестве кремлевского пропагандиста.

Последнее личное обращение к аудитории приспешник Путина оставил в своем канале сегодня днем — он рассказывал об обстановке в Курской области.