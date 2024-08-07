На Курщині знищено російського "воєнкора" Піддубного
Категорія
Світ
Дата публікації

На Курщині знищено російського "воєнкора" Піддубного

Суджа
Джерело:  online.ua

7 серпня стало відомо, що дрони атакували авто відомого “воєнкора” РФ Євгена Піддубного у Курській області. Російський пропагандист ліквідований.

Головні тези:

  • Російський “воєнкор” Євген Піддубний знищений на Курщині дронами.
  • Піддубний працював пропагандистом і висвітлював військові конфлікти Росії по всьому світу, включно з українським Донбасом.
  • Його прізвище увійшло до списків європейських санкцій як кремлівського пропагандиста.

“Воєнкора” РФ Піддубного знищено на Курщині

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Дос’є на російського пропагандиста

За даними російських ЗМІ, в автомобіль "воєнкора" Євгенія Поддубного влучив FVP-дрон. Піддубний загинув на місці удару.

Смерть "воєнкора" зокрема підтвердило пропагандистське видання Readovka.

Російський “воєнкор” Євген Піддубний

Російський пропагандист-”воєнкор” Піддубний: що відомо

Євген Піддубний, який загинув у Курській області, понад 20 років “висвітлював” військові конфлікти, які розпалювала Росія по всьому світу. Пропагандист працював у Сирії, Іраку, Лівані, Афганістані, а з 2014 року — і на українському Донбасі.

Його прізвище внесено до списків європейських санкцій як кремлівського пропагандиста.

Останнє особисте звернення до аудиторії поплічник Путіна залишив у своєму каналі сьогодні вдень — він розповідав про обстановку в Курській області.

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