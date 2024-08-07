На Курщині знищено російського "воєнкора" Піддубного

7 серпня стало відомо, що дрони атакували авто відомого “воєнкора” РФ Євгена Піддубного у Курській області. Російський пропагандист ліквідований.
Головні тези:
- Російський “воєнкор” Євген Піддубний знищений на Курщині дронами.
- Піддубний працював пропагандистом і висвітлював військові конфлікти Росії по всьому світу, включно з українським Донбасом.
- Його прізвище увійшло до списків європейських санкцій як кремлівського пропагандиста.
“Воєнкора” РФ Піддубного знищено на Курщині
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
За даними російських ЗМІ, в автомобіль "воєнкора" Євгенія Поддубного влучив FVP-дрон. Піддубний загинув на місці удару.
Смерть "воєнкора" зокрема підтвердило пропагандистське видання Readovka.
Російський пропагандист-”воєнкор” Піддубний: що відомо
Євген Піддубний, який загинув у Курській області, понад 20 років “висвітлював” військові конфлікти, які розпалювала Росія по всьому світу. Пропагандист працював у Сирії, Іраку, Лівані, Афганістані, а з 2014 року — і на українському Донбасі.
Його прізвище внесено до списків європейських санкцій як кремлівського пропагандиста.
Останнє особисте звернення до аудиторії поплічник Путіна залишив у своєму каналі сьогодні вдень — він розповідав про обстановку в Курській області.
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