На Курщині знищено російського "воєнкора" Піддубного

7 серпня стало відомо, що дрони атакували авто відомого “воєнкора” РФ Євгена Піддубного у Курській області. Російський пропагандист ліквідований.

“Воєнкора” РФ Піддубного знищено на Курщині

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Дос’є на російського пропагандиста

За даними російських ЗМІ, в автомобіль "воєнкора" Євгенія Поддубного влучив FVP-дрон. Піддубний загинув на місці удару.

Смерть "воєнкора" зокрема підтвердило пропагандистське видання Readovka.

Російський “воєнкор” Євген Піддубний

Російський пропагандист-”воєнкор” Піддубний: що відомо

Євген Піддубний, який загинув у Курській області, понад 20 років “висвітлював” військові конфлікти, які розпалювала Росія по всьому світу. Пропагандист працював у Сирії, Іраку, Лівані, Афганістані, а з 2014 року — і на українському Донбасі.

Його прізвище внесено до списків європейських санкцій як кремлівського пропагандиста.

Останнє особисте звернення до аудиторії поплічник Путіна залишив у своєму каналі сьогодні вдень — він розповідав про обстановку в Курській області.