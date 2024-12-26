У ЗСУ підтвердили ліквідацію заступника комбрига та близько 20 російських офіцерів у Льгові
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ підтвердили ліквідацію заступника комбрига та близько 20 російських офіцерів у Льгові

СтратКом ЗСУ
Льгов
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У результаті удару ЗСУ по пункту управління 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти (ОБрМП) ЗС РФ у місті Льгов Курської області загинули майже два десятки військовослужбовців РФ.

Головні тези:

  • У результаті удару ЗСУ по пункту управління 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти ЗС РФ у місті Льгов Курської області загинули заступник комбрига та 17 офіцерів РФ.
  • Будівля, де розміщувався командний пункт, була частково знищена, ймовірно загинув заступник командира бригади та ще 17 військовослужбовців РФ.
  • Удар ЗСУ у Льгові є частиною кампанії зі зниження здатності Збройних сил РФ координувати військові дії проти України.
  • Українські сили завдали удару по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти Росії, що спричинило втрати серед офіцерського складу.
  • Ліквідація заступника комбрига і російських офіцерів у Льгові свідчить про активну оборонну діяльність ЗСУ на кордоні з РФ.

У Льгові знищено заступника комбрига та 17 офіцерів

Уточнені дані щодо російських втрат публікує СтратКом ЗСУ.

За уточненою інформацією, будівля, де розміщувався командний пункт, частково знищена. У результаті удару, ймовірно, загинув заступник командира бригади та ще 17 військовослужбовців ЗС РФ, більшість з яких — офіцери штабу.

Раніше стало выдомо, що внаслідок удару по Льгову ліквідовано заступника командира 810-ї бригади морської піхоти РФ Паштова Салима Мухарбетовича. Про це повідомила його сестра у соціальній мережі "ВКонтакте".

Удар ЗСУ по командному пункту РФ на Курщині

У ніч проти 25 грудня Збройні сили України завдали удару по пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії, розташованому в Льгові Курської області.

В результаті атаки ворог зазнав втрат серед офіцерського складу.

Українські сили вдарили по пункту управління 810-ї бригади, який був розташований у покинутій цивільній будівлі в Льгові. Ця атака є частиною масштабної кампанії зі зниження здатності Збройних сил РФ координувати військові дії проти України, — йдеться в заяві СтратКом.

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