У ЗСУ підтвердили ліквідацію заступника комбрига та близько 20 російських офіцерів у Льгові

У результаті удару ЗСУ по пункту управління 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти (ОБрМП) ЗС РФ у місті Льгов Курської області загинули майже два десятки військовослужбовців РФ.
Головні тези:
- У результаті удару ЗСУ по пункту управління 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти ЗС РФ у місті Льгов Курської області загинули заступник комбрига та 17 офіцерів РФ.
- Будівля, де розміщувався командний пункт, була частково знищена, ймовірно загинув заступник командира бригади та ще 17 військовослужбовців РФ.
- Удар ЗСУ у Льгові є частиною кампанії зі зниження здатності Збройних сил РФ координувати військові дії проти України.
- Українські сили завдали удару по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти Росії, що спричинило втрати серед офіцерського складу.
- Ліквідація заступника комбрига і російських офіцерів у Льгові свідчить про активну оборонну діяльність ЗСУ на кордоні з РФ.
У Льгові знищено заступника комбрига та 17 офіцерів
Уточнені дані щодо російських втрат публікує СтратКом ЗСУ.
Раніше стало выдомо, що внаслідок удару по Льгову ліквідовано заступника командира 810-ї бригади морської піхоти РФ Паштова Салима Мухарбетовича. Про це повідомила його сестра у соціальній мережі "ВКонтакте".
Удар ЗСУ по командному пункту РФ на Курщині
У ніч проти 25 грудня Збройні сили України завдали удару по пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії, розташованому в Льгові Курської області.
В результаті атаки ворог зазнав втрат серед офіцерського складу.
Українські сили вдарили по пункту управління 810-ї бригади, який був розташований у покинутій цивільній будівлі в Льгові. Ця атака є частиною масштабної кампанії зі зниження здатності Збройних сил РФ координувати військові дії проти України, — йдеться в заяві СтратКом.
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