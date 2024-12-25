ЗСУ уразили пункт управління армії РФ на Курщині — ліквідовані офіцери
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ уразили пункт управління армії РФ на Курщині — ліквідовані офіцери

СтратКом ЗСУ
ЗСУ уразили пункт управління армії РФ на Курщині — ліквідовані офіцери

Українські захисники вдарили по розташуванню пункту управління російської 810-ї окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) у Льгові Курської області. Відомо про ліквідованих офіцерів.

Головні тези:

  • Збройні сили України вдарили по пункту управління російської 810-ї окремої бригади морської піхоти у Льгові Курської області.
  • У результаті атаки ворог зазнав втрат серед офіцерського складу армії РФ.
  • Атака є частиною стратегічної кампанії України зі зниження здатності російських ЗС до координації військових дій проти України.
  • У місцевих Telegram-каналах підтверджена інформація про атаку, але різні джерела вказують на різну кількість жертв.
  • За добу українські ЗС знищили значну кількість техніки та військовослужбовців РФ, зокрема танки, бронемашини, артилерію, літаки та інше.

Що відомо про удар ЗСУ по командному пункту РФ в Курській області

Цієї ночі Збройні сили України завдали удару по пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії, розташованому в Льгові Курської області.

В результаті атаки ворог зазнав втрат серед офіцерського складу.

Українські сили вдарили по пункту управління 810-ї бригади, який був розташований у покинутій цивільній будівлі в Льгові. Ця атака є частиною масштабної кампанії зі зниження здатності Збройних сил РФ координувати військові дії проти України, — йдеться в заяві СтратКом.

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, удар спричинив втрати серед офіцерського складу російської армії.

Натомість канал Meduza, посилаючись на тимчасового виконувача обов'язків губернатора Курської області Олександра Хінштейна, повідомляє про загибель чотирьох осіб.

Інформацію про атаку підтверджують і місцеві Telegram-канали.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1600 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9628 (+4) од,

  • бойових броньованих машин — 19923 (+8) од,

  • артилерійських систем — 21333 (+10) од,

  • РСЗВ — 1256 од,

  • засоби ППО — 1030 од,

  • літаків — 369 од,

  • гелікоптерів — 329 од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20908 (+74),

  • крилаті ракети — 2948-,

  • кораблі /катери — 28 од,

  • підводні човни — 1 од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 32117 (+31) од,

  • спеціальна техніка — 3667.

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