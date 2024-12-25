ЗСУ уразили пункт управління армії РФ на Курщині — ліквідовані офіцери

Українські сили вдарили по пункту управління 810-ї бригади, який був розташований у покинутій цивільній будівлі в Льгові. Ця атака є частиною масштабної кампанії зі зниження здатності Збройних сил РФ координувати військові дії проти України, — йдеться в заяві СтратКом.