Українські десантники показали відбиття масованих штурмів армії РФ на Курщині — відео

Як зазначається, зранку російські сили здійснили спробу масованого наступу, намагаючись прорвати оборону українських захисників за допомогою бронетехніки та піхоти. Однак ворог зазнав значних втрат.

На опублікованих кадрах видно, як українські воїни ефективно знищили ворожу бронетехніку ще до того, як її екіпаж встиг висадити десант. Решта техніки була знищена завдяки застосуванню протитанкових засобів, дронів та артилерії.

Бронетехніка противника була розбитою ще до того, як висадився ворожий десант. Іншу — спалювали протитанковими засобами, дронами та артилерією. Російську піхоту добивали в найближчих посадках та укриттях, — розповіли військові.

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Бугруватка, Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Надія, Іванівка, Терни, Торецьк, Григорівка та в напрямку Дружелюбівки, Діброви, Серебрянки.

На Сіверському напрямку 12 боєзіткнень відбулось поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Для проведення штурмових дій в напрямку Верхньокам’янського противник використовував бронетехніку, баггі та мотоцикли.