Українські десантники показали відбиття масованих штурмів армії РФ на Курщині — відео

Українські десантники у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вкотре успішно відбили численні атаки ворога на Курському напрямку. Зокрема наші бійці знищили ворожу техніку та піхоту.
Головні тези:
- Українські десантники у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони успішно відбили масовані штурми російських військ на Курщині.
- Бійці знищили ворожу техніку та піхоту, використовуючи протитанкові засоби, дрони та артилерію.
- Протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Російські сили штурмували позиції українських військ на різних напрямках зазначеної території.
- На Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Покровському, Курахівському та інших напрямках відбувалися організовані атаки противника.
- Українські захисники завдали значних втрат російським військам і майстерно керували обороною на фронті.
Десантники відбивають масовані штурми ворога на Курщині
Як зазначається, зранку російські сили здійснили спробу масованого наступу, намагаючись прорвати оборону українських захисників за допомогою бронетехніки та піхоти. Однак ворог зазнав значних втрат.
На опублікованих кадрах видно, як українські воїни ефективно знищили ворожу бронетехніку ще до того, як її екіпаж встиг висадити десант. Решта техніки була знищена завдяки застосуванню протитанкових засобів, дронів та артилерії.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.
На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Бугруватка, Стариця.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Надія, Іванівка, Терни, Торецьк, Григорівка та в напрямку Дружелюбівки, Діброви, Серебрянки.
На Сіверському напрямку 12 боєзіткнень відбулось поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Для проведення штурмових дій в напрямку Верхньокам’янського противник використовував бронетехніку, баггі та мотоцикли.
На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів у районі Васюківки, Часового Яру та Ступочок.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне та у напрямку Андріївки.В Кураховому тривають бої в міській забудові.
На Времівському напрямку противник здійснив 44 штурми наших позицій в районах Великої Новосілки, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та у напрямку населеного пункту Багатир. При відбитті штурмів наші воїни, зокрема, знищили 1 танк та 2 ББМ противника, ще 3 танки та 1 ББМ — пошкоджено.
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