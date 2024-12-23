Украинские десантники показали отражение массированных штурмов армии РФ на Курщине — видео

Украинские десантники во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны в очередной раз успешно отразили многочисленные атаки врага на Курском направлении. В частности, наши бойцы уничтожили вражескую технику и пехоту.
Главные тезисы
- Украинские десантники показали эффективную оборону и успешно отразили массированные штурмы российских войск на Курщине, нанеся значительные потери противнику.
- Бойцы использовали противотанковые средства, дроны и артиллерию для уничтожения вражеской техники и пехоты.
- На фронте за последние сутки произошло 234 боевых столкновения, в рамках которых украинские защитники успешно отражали атаки противника по различным направлениям на Курщине.
- Опубликованные кадры показывают, как украинские воины эффективно уничтожают вражескую бронетехнику и пехоту, не давая противнику прорваться сквозь оборону.
- Оборона на фронте включает в себя штурмовые действия врага по направлениям Харьковского, Купянского, Лиманского, Северского, Краматорского, Покровского и Кураховского, где украинские защитники успешно противостояли атакам агрессора.
Десантники отбивают массированные штурмы врага на Курщине
Как отмечается, утром российские силы предприняли попытку массированного наступления, пытаясь прорвать оборону украинских защитников с помощью бронетехники и пехоты. Однако враг понес значительные потери.
На опубликованных кадрах видно, как украинские воины эффективно уничтожили вражескую бронетехнику еще до того, как ее экипаж успел взорвать десант.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения.
На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Бугроватка, Старица.
На Купянском направлении в сутки произошло семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кучеривки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки.
На лиманском направлении враг атаковал 36 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Новосергеевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григорьевка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки.
На Северском направлении 12 боеприкосновений произошло около Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Для проведения штурмовых действий в направлении Верхнекаменского противника использовал бронетехнику, багги и мотоциклы.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районе Васюкивки, Временного Яра и Ступочек.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное и в направлении Андреевки. В Курахово продолжаются бои в городской застройке.
На Времивском направлении противник совершил 44 штурма наших позиций в районах Великой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времовки и в направлении населенного пункта Богатырь. При отражении штурмов наши воины, в частности, уничтожили 1 танк и 2 ББМ противника, еще 3 танка и 1 ББМ повреждены.
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