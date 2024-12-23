Украинские десантники показали отражение массированных штурмов армии РФ на Курщине — видео

Как отмечается, утром российские силы предприняли попытку массированного наступления, пытаясь прорвать оборону украинских защитников с помощью бронетехники и пехоты. Однако враг понес значительные потери.

На опубликованных кадрах видно, как украинские воины эффективно уничтожили вражескую бронетехнику еще до того, как ее экипаж успел взорвать десант.

Бронетехника противника была разбита еще до того, как высадился вражеский десант. Другую сжигали противотанковыми средствами, дронами и артиллерией. Российскую пехоту добивали в ближайших посадках и укрытиях, — рассказали военные.

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения.

На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Бугроватка, Старица.

На Купянском направлении в сутки произошло семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кучеривки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки.

На лиманском направлении враг атаковал 36 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Новосергеевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григорьевка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки.

На Северском направлении 12 боеприкосновений произошло около Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Для проведения штурмовых действий в направлении Верхнекаменского противника использовал бронетехнику, багги и мотоциклы.