ВСУ поразили пункт управления армии РФ на Курщине — ликвидированы офицеры

Украинские защитники ударили по расположению пункта управления российской 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) во Льгове Курской области. Известно о ликвидированных офицерах.

Что известно об ударе ВСУ по командному пункту РФ в Курской области

Этой ночью Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной бригады морской пехоты России, расположенному в Льгове Курской области.

В результате атаки враг понес потери среди офицерского состава.

Украинские силы ударили по пункту управления 810-й бригады, расположенному в заброшенном гражданском здании в Льгове. Эта атака является частью масштабной кампании по снижению способности Вооруженных сил РФ координировать военные действия против Украины, говорится в заявлении СтратКом. Поделиться

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, удар нанес потери среди офицерского состава российской армии.

Зато канал Meduza, ссылаясь на временного исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, сообщает о гибели четырех человек.

Информацию об атаке подтверждают и местные Telegram-каналы.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1600 российских захватчиков, а по технике уничтожено: