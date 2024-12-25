ВСУ поразили пункт управления армии РФ на Курщине — ликвидированы офицеры
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили пункт управления армии РФ на Курщине — ликвидированы офицеры

СтратКом ВСУ
ВСУ поразили пункт управления армии РФ на Курщине — ликвидированы офицеры
Читати українською

Украинские защитники ударили по расположению пункта управления российской 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) во Льгове Курской области. Известно о ликвидированных офицерах.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины ударили по пункту управления российской 810 отдельной бригады морской пехоты во Льгове Курской области.
  • В результате атаки враг понес потери среди офицерского состава армии РФ.
  • Атака является частью стратегической кампании Украины по снижению способности российских ВС к координации военных действий против Украины.
  • В местных Telegram-каналах подтверждена информация об атаке, но разные источники указывают на разное количество жертв.
  • В сутки украинские ВС уничтожили значительное количество техники и военнослужащих РФ, в том числе танки, бронемашины, артиллерию, самолеты и другое.

Что известно об ударе ВСУ по командному пункту РФ в Курской области

Этой ночью Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной бригады морской пехоты России, расположенному в Льгове Курской области.

В результате атаки враг понес потери среди офицерского состава.

Украинские силы ударили по пункту управления 810-й бригады, расположенному в заброшенном гражданском здании в Льгове. Эта атака является частью масштабной кампании по снижению способности Вооруженных сил РФ координировать военные действия против Украины, говорится в заявлении СтратКом.

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, удар нанес потери среди офицерского состава российской армии.

Зато канал Meduza, ссылаясь на временного исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, сообщает о гибели четырех человек.

Информацию об атаке подтверждают и местные Telegram-каналы.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1600 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9628 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 19923 (+8) ед,

  • артиллерийских систем — 21333 (+10) ед,

  • РСЗО — 1256 ед,

  • средства ПВО — 1030 ед,

  • самолетов — 369 ед,

  • вертолетов — 329 ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20908 (+74),

  • крылатые ракеты — 2948-,

  • корабли /катера — 28 ед,

  • подводные лодки — 1 ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 32117 (+31) ед,

  • специальная техника — 3667.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка Южной Кореи озвучила потери солдат КНДР на Курщине
Разведка Южной Кореи озвучила потери солдат КНДР на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Спецназовцы ССО уничтожили более 10 военных КНДР на Курщине — видео
ССО
КНДР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские десантники показали отражение массированных штурмов армии РФ на Курщине — видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Украинские десантники показали отражение массированных штурмов армии РФ на Курщине — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?