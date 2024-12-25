ВСУ поразили пункт управления армии РФ на Курщине — ликвидированы офицеры

Украинские защитники ударили по расположению пункта управления российской 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) во Льгове Курской области. Известно о ликвидированных офицерах.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины ударили по пункту управления российской 810 отдельной бригады морской пехоты во Льгове Курской области.
- В результате атаки враг понес потери среди офицерского состава армии РФ.
- Атака является частью стратегической кампании Украины по снижению способности российских ВС к координации военных действий против Украины.
- В местных Telegram-каналах подтверждена информация об атаке, но разные источники указывают на разное количество жертв.
- В сутки украинские ВС уничтожили значительное количество техники и военнослужащих РФ, в том числе танки, бронемашины, артиллерию, самолеты и другое.
Что известно об ударе ВСУ по командному пункту РФ в Курской области
Этой ночью Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной бригады морской пехоты России, расположенному в Льгове Курской области.
В результате атаки враг понес потери среди офицерского состава.
По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, удар нанес потери среди офицерского состава российской армии.
Зато канал Meduza, ссылаясь на временного исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, сообщает о гибели четырех человек.
Информацию об атаке подтверждают и местные Telegram-каналы.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1600 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9628 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 19923 (+8) ед,
артиллерийских систем — 21333 (+10) ед,
РСЗО — 1256 ед,
средства ПВО — 1030 ед,
самолетов — 369 ед,
вертолетов — 329 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20908 (+74),
крылатые ракеты — 2948-,
корабли /катера — 28 ед,
подводные лодки — 1 ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 32117 (+31) ед,
специальная техника — 3667.
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