На Покровському напрямку ЗСУ знищили майже 150 окупантів РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 22.00 25.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник сім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Одне боєзіткнення триває.

Двадцять шість разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках Новоєгорівки, Копанок, Зеленого Гаю, Макіївки, Тернів, Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку Дружелюбівки. Під ударами ворожих НАРів опинились Надія та Зелений Гай.

На Сіверському напрямку наші воїни відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих спроб просунутись вперед поблизу населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

Ворог 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка вісім разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Чотири атаки триває дотепер.