На Харківщині ЗСУ знищили майже 20 окупантів РФ під час штурму — відео

Російська армія спробувала штурмувати позиції ЗСУ біля Куп'янська, скориставшись поганою погодою. Їх спроби були невдалими.
Головні тези:
- Відео та деталі штурму: ЗСУ успішно відбили атаку на позиції ворога під час боїв біля Куп'янська.
- Знищено 12 одиниць броньованої техніки та піхоту, уражено та знищено техніку противника.
- Окупанти втратили 18 осіб, а також 6 осіб отримали поранення під час невдалих спроб штурму.
ЗСУ знищили майже 20 окупантів РФ під час штурму
За даними Генштабу, 23 грудня ворог, під прикриттям дощу і туману, здійснив спробу розширити свій плацдарм на лівому березі річки Оскіл, що на Куп’янському напрямку.
Механізований штурм росіян відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день. Завдяки спільним діям підрозділів Сил оборони ворожу атаку відбили та спалили техніку противника.
Під час відбиття атаки наші воїни уразили і знищили 12 одиниць броньованої техніки, а також піхоту. Знищено одну БМП-2 та два танки, уражено вісім одиниць БМП-2 та один танк окупантів. Ворог втратив 18 осіб безповоротно, окрім того, 6 окупантів поранено.
Бої за Куп'янськ: що відомо
Українські військові відбили всі атаки на Куп'янськ. Наразі загрози місту немає.
Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич у телемарафоні.
Він пояснив, що надалі будуть вжиті всі відповідні заходи для того, щоб посилити угруповання військ та наростити його.
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