На Харківщині ЗСУ знищили майже 20 окупантів РФ під час штурму — відео

ЗСУ знищили майже 20 окупантів РФ під час штурму

За даними Генштабу, 23 грудня ворог, під прикриттям дощу і туману, здійснив спробу розширити свій плацдарм на лівому березі річки Оскіл, що на Куп’янському напрямку.

Механізований штурм росіян відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день. Завдяки спільним діям підрозділів Сил оборони ворожу атаку відбили та спалили техніку противника.

Під час відбиття атаки наші воїни уразили і знищили 12 одиниць броньованої техніки, а також піхоту. Знищено одну БМП-2 та два танки, уражено вісім одиниць БМП-2 та один танк окупантів. Ворог втратив 18 осіб безповоротно, окрім того, 6 окупантів поранено.

Бої за Куп'янськ: що відомо

Українські військові відбили всі атаки на Куп'янськ. Наразі загрози місту немає.

Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич у телемарафоні.

Всі атаки на Куп'янськ були відбиті, противник був знищений. На цей час загрози Куп'янську як місту немає. Поширити

Він пояснив, що надалі будуть вжиті всі відповідні заходи для того, щоб посилити угруповання військ та наростити його.