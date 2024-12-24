На Харківщині ЗСУ знищили майже 20 окупантів РФ під час штурму — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

На Харківщині ЗСУ знищили майже 20 окупантів РФ під час штурму — відео

Генштаб ЗСУ
техніка

Російська армія спробувала штурмувати позиції ЗСУ біля Куп'янська, скориставшись поганою погодою. Їх спроби були невдалими.

Головні тези:

  • Відео та деталі штурму: ЗСУ успішно відбили атаку на позиції ворога під час боїв біля Куп'янська.
  • Знищено 12 одиниць броньованої техніки та піхоту, уражено та знищено техніку противника.
  • Окупанти втратили 18 осіб, а також 6 осіб отримали поранення під час невдалих спроб штурму.

ЗСУ знищили майже 20 окупантів РФ під час штурму

За даними Генштабу, 23 грудня ворог, під прикриттям дощу і туману, здійснив спробу розширити свій плацдарм на лівому березі річки Оскіл, що на Куп’янському напрямку.

Механізований штурм росіян відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день. Завдяки спільним діям підрозділів Сил оборони ворожу атаку відбили та спалили техніку противника.

Під час відбиття атаки наші воїни уразили і знищили 12 одиниць броньованої техніки, а також піхоту. Знищено одну БМП-2 та два танки, уражено вісім одиниць БМП-2 та один танк окупантів. Ворог втратив 18 осіб безповоротно, окрім того, 6 окупантів поранено.

Бої за Куп'янськ: що відомо

Українські військові відбили всі атаки на Куп'янськ. Наразі загрози місту немає.

Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич у телемарафоні.

Всі атаки на Куп'янськ були відбиті, противник був знищений. На цей час загрози Куп'янську як місту немає.

Він пояснив, що надалі будуть вжиті всі відповідні заходи для того, щоб посилити угруповання військ та наростити його.

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