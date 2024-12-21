ЗСУ результативно відбили російський штурм поблизу Куп'янська — відео

Сили оборони України відбили штурм російської армії неподалік Куп'янська. Там було знищено військову техніку окупантів.

ЗСУ знищили 4 одиниці військової техніки ворога під Куп'янськом

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними відомства, неподалік Куп’янська російські війська здійснили чергову спробу штурму, до якого залучили 5 одиниць бронетехніки. Однак їх спроба була невдалою.

Сил оборони відбили ворожу спробу штурму та спалили техніку противника. Було знищено три БМП і один танк.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Варто нагадати, що російська армія не вперше пробує прорватися в Куп'янськ. Місто вже перебувало під окупацією РФ і було звільнено восени 2022.

8 грудня на Куп'янському напрямку відбулися дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Масютівки, Глушківки, Колесниківки та Зеленого Гаю. Поширити

У середині листопада російський десант прорвався в Куп'янськ. Тоді окупантів вдалося знищити, вони закріпитися не змогли.