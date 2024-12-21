ЗСУ результативно відбили російський штурм поблизу Куп'янська — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ результативно відбили російський штурм поблизу Куп'янська — відео

Генштаб ЗСУ
техніка

Сили оборони України відбили штурм російської армії неподалік Куп'янська. Там було знищено військову техніку окупантів.

Головні тези:

  • Сили оборони України відбили штурм російської армії неподалік Куп'янська та знищили 4 одиниці військової техніки ворога.
  • Російські війська під Куп'янськом здійснили чергову спробу штурму, яку сили оборони успішно відбили, спалюючи техніку противника.
  • Місто Куп'янськ вже пережило окупацію РФ, але українські військові ефективно контролюють ситуацію, відбиваючи атаки окупантів на різних напрямках.
  • У битвах біля Куп'янська сили оборони знищили три бронетранспортери і один танк окупантів, завдаючи значних втрат ворожій армії.
  • Російські спроби прорватися в Куп'янськ невдалі, а українські сили водночас мають контролювати ситуацію на різних напрямках, демонструючи високу бойову готовність.

ЗСУ знищили 4 одиниці військової техніки ворога під Куп'янськом

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними відомства, неподалік Куп’янська російські війська здійснили чергову спробу штурму, до якого залучили 5 одиниць бронетехніки. Однак їх спроба була невдалою.

Сил оборони відбили ворожу спробу штурму та спалили техніку противника. Було знищено три БМП і один танк.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Варто нагадати, що російська армія не вперше пробує прорватися в Куп'янськ. Місто вже перебувало під окупацією РФ і було звільнено восени 2022.

8 грудня на Куп'янському напрямку відбулися дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Масютівки, Глушківки, Колесниківки та Зеленого Гаю.

У середині листопада російський десант прорвався в Куп'янськ. Тоді окупантів вдалося знищити, вони закріпитися не змогли.

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