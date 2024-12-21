ЗСУ результативно відбили російський штурм поблизу Куп'янська — відео

Сили оборони України відбили штурм російської армії неподалік Куп'янська. Там було знищено військову техніку окупантів.
Головні тези:
- Сили оборони України відбили штурм російської армії неподалік Куп'янська та знищили 4 одиниці військової техніки ворога.
- Російські війська під Куп'янськом здійснили чергову спробу штурму, яку сили оборони успішно відбили, спалюючи техніку противника.
- Місто Куп'янськ вже пережило окупацію РФ, але українські військові ефективно контролюють ситуацію, відбиваючи атаки окупантів на різних напрямках.
- У битвах біля Куп'янська сили оборони знищили три бронетранспортери і один танк окупантів, завдаючи значних втрат ворожій армії.
- Російські спроби прорватися в Куп'янськ невдалі, а українські сили водночас мають контролювати ситуацію на різних напрямках, демонструючи високу бойову готовність.
ЗСУ знищили 4 одиниці військової техніки ворога під Куп'янськом
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За даними відомства, неподалік Куп’янська російські війська здійснили чергову спробу штурму, до якого залучили 5 одиниць бронетехніки. Однак їх спроба була невдалою.
Сил оборони відбили ворожу спробу штурму та спалили техніку противника. Було знищено три БМП і один танк.
Ситуація на Куп'янському напрямку
Варто нагадати, що російська армія не вперше пробує прорватися в Куп'янськ. Місто вже перебувало під окупацією РФ і було звільнено восени 2022.
У середині листопада російський десант прорвався в Куп'янськ. Тоді окупантів вдалося знищити, вони закріпитися не змогли.
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