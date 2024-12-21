ВСУ результативно отразили российский штурм вблизи Купянска — видео

Силы обороны Украины отразили штурм российской армии неподалеку от Купянска. Там была уничтожена военная техника оккупантов.

ВСУ уничтожили 4 единицы военной техники врага под Купянском

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным ведомства, неподалеку от Купянска российские войска предприняли очередную попытку штурма, к которому привлекли 5 единиц бронетехники. Однако их попытка была неудачной.

Сил обороны отразили вражескую попытку штурма и сожгли технику противника. Были уничтожены три БМП и один танк.

Ситуация на Купянском направлении

Следует напомнить, что российская армия не впервые пытается прорваться в Купянск. Город уже находился под оккупацией РФ и был освобожден осенью 2022 года.

8 декабря на Купянском направлении произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Роща. Поделиться

В середине ноября русский десант прорвался в Купянск. Тогда окупантов удалось уничтожить, они закрепиться не смогли.