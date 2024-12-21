ВСУ результативно отразили российский штурм вблизи Купянска — видео

Силы обороны Украины отразили штурм российской армии неподалеку от Купянска. Там была уничтожена военная техника оккупантов.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно отразили штурм российской армии в районе Купянска, уничтожив 4 единицы военной техники оккупантов.
- Российские войска предприняли неудачную попытку штурма, силы обороны сожгли технику противника, нанеся значительные потери вражеской армии.
- Украинские военные эффективно контролируют ситуацию на разных направлениях у Купянска, демонстрируя высокую боевую готовность.
ВСУ уничтожили 4 единицы военной техники врага под Купянском
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По данным ведомства, неподалеку от Купянска российские войска предприняли очередную попытку штурма, к которому привлекли 5 единиц бронетехники. Однако их попытка была неудачной.
Сил обороны отразили вражескую попытку штурма и сожгли технику противника. Были уничтожены три БМП и один танк.
Ситуация на Купянском направлении
Следует напомнить, что российская армия не впервые пытается прорваться в Купянск. Город уже находился под оккупацией РФ и был освобожден осенью 2022 года.
В середине ноября русский десант прорвался в Купянск. Тогда окупантов удалось уничтожить, они закрепиться не смогли.
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