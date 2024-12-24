В Харьковской области ВСУ уничтожили почти 20 оккупантов РФ во время штурма — видео

ВСУ уничтожили почти 20 оккупантов РФ во время штурма

По данным Генштаба, 23 декабря враг, под прикрытием дождя и тумана, предпринял попытку расширить свой плацдарм на левом берегу реки Оскол, что на Купянском направлении.

Механизированный штурм россиян происходил в две волны и продолжался почти весь день.

При отражении атаки наши воины поразили и уничтожили 12 единиц бронированной техники, а также пехоту. Уничтожены одна БМП-2 и два танка, поражены восемь единиц БМП-2 и один танк оккупантов. Враг потерял 18 человек безвозвратно, кроме того, 6 оккупантов ранены.

Бои за Купянск: что известно

Украинские военные отразили все атаки на Купянск. Пока угрозы городу нет.

Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич в телемарафоне.

Все атаки на Купянск были отбиты, противник был уничтожен. В настоящее время угрозы Купянска как городу нет. Поделиться

Он пояснил, что в дальнейшем будут приняты все соответствующие меры для того, чтобы усилить группировку войск и нарастить ее.