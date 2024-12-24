В Харьковской области ВСУ уничтожили почти 20 оккупантов РФ во время штурма — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Харьковской области ВСУ уничтожили почти 20 оккупантов РФ во время штурма — видео

Генштаб ВСУ
техника
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Российская армия попыталась штурмовать позиции ВСУ возле Купянска, воспользовавшись плохой погодой. Их пробы были неудачными.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно отразили попытку российских войск расширить плацдарм под Купянском, уничтожив 20 оккупантов и 12 единиц бронетехники.
  • Механизированный штурм врага в две волны был полностью отражен украинскими военными в течение дня
  • Российские оккупанты потеряли 18 человек безвозвратно, 6 получили ранения в результате неудачной попытки штурма.
  • Генштаб ВСУ подтвердил, что угрозы для города Купянска нет, все атаки были отбиты и враг уничтожен.

ВСУ уничтожили почти 20 оккупантов РФ во время штурма

По данным Генштаба, 23 декабря враг, под прикрытием дождя и тумана, предпринял попытку расширить свой плацдарм на левом берегу реки Оскол, что на Купянском направлении.

Механизированный штурм россиян происходил в две волны и продолжался почти весь день.

При отражении атаки наши воины поразили и уничтожили 12 единиц бронированной техники, а также пехоту. Уничтожены одна БМП-2 и два танка, поражены восемь единиц БМП-2 и один танк оккупантов. Враг потерял 18 человек безвозвратно, кроме того, 6 оккупантов ранены.

Бои за Купянск: что известно

Украинские военные отразили все атаки на Купянск. Пока угрозы городу нет.

Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич в телемарафоне.

Все атаки на Купянск были отбиты, противник был уничтожен. В настоящее время угрозы Купянска как городу нет.

Он пояснил, что в дальнейшем будут приняты все соответствующие меры для того, чтобы усилить группировку войск и нарастить ее.

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