На Покровском направлении ВСУ уничтожили почти 150 оккупантов РФ с начала суток

С начала суток произошло 211 боевых столкновений, противник нанес один ракетный и 12 авиационных ударов с применением 78 ракет и 29 КАБ, 690 ударов дронами-камикадзе и осуществил более 4,5 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов оружия.
Главные тезисы
- С начала суток на Покровском направлении произошло 55 боевых столкновений, в результате которых уничтожено почти 150 оккупантов РФ.
- Покровское направление продолжает быть активным, противник совершает штурмовые и наступательные действия, наносит авиационные удары по населенным пунктам.
- Украинские защитники упорно отражают атаки противника, сохраняя контроль над ситуацией на фронте и продолжая недопущение прорыва обороны.
Актуальная ситуация на фронте 25 декабря
Оперативная информация по состоянию на 22.00 25.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник семь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Двухлетней, Песчаной, Колесниковки и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается.
Двадцать шесть раз враг атаковал на Лиманском направлении , пытаясь продвинуться в направлениях Новоегоровки, Копанок, Зеленого Роща, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки. Под ударами вражеских НАР оказались Надежда и Зеленая Роща.
На Северском направлении наши воины отразили две атаки противника в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении Силы обороны отражали 11 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.
Враг 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении . С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка восемь раз получили жесткий отпор от наших защитников. Четыре атаки продолжаются до сих пор.
Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении . Здесь, в течение дня, агрессор совершил 55 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Покровск, Новый Труд, Зеленое и Новотроицкое. Сорок семь атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений — продолжаются. В то же время враг нанес авиационных ударов КАБам по населенным пунктам Покровск и Котлино.
Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время потери агрессора на данном направлении составили 276 человек, из них 149 — безвозвратно, один миномет оккупантов. Кроме того, повреждены миномет и автомобиль.
На Кураховском направлении, в настоящее время суток насчитывается 31 боевое столкновение. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово, Андреевка и Дачное. Подразделения Сил обороны отразили 24 атаки противника, семь — продолжаются до сих пор.
На Времиевском направлении произошло 34 боестолкновения. 33 вражеских штурма уже остановлены нашими защитниками в районах Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Великой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времиевки. Одна атака продолжается по сей день. Также враг применял авиацию по районам Времиевки и Бурлацкого.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили две попытки противника продвинуться вперед в районе Новоданиловки.
Дважды без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
Двадцать шесть боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, три боестолкновения еще продолжаются. В течение суток враг совершил 420 артиллерийских обстрелов.
Ситуация на фронте по состоянию на 16:00 25 декабря
С начала суток 25 декабря общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 128. Силы обороны Украины держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.
Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Покровском направлении сегодня враг 35 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Покровск, Новый Труд, Зеленое и Новотроицкое, семь боеприкосновений продолжаются.
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