На Покровском направлении ВСУ уничтожили почти 150 оккупантов РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 22.00 25.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник семь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Двухлетней, Песчаной, Колесниковки и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается.

Двадцать шесть раз враг атаковал на Лиманском направлении , пытаясь продвинуться в направлениях Новоегоровки, Копанок, Зеленого Роща, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки. Под ударами вражеских НАР оказались Надежда и Зеленая Роща.

На Северском направлении наши воины отразили две атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали 11 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

Враг 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении . С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка восемь раз получили жесткий отпор от наших защитников. Четыре атаки продолжаются до сих пор.