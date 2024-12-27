ВСУ отразили 34 штурма армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Всего с начала суток 27 декабря произошло 100 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток на Покровском направлении ВСУ отразили 34 штурма армии РФ, произошло 100 боевых столкновений по разным направлениям фронта.
- Российские захватчики активно атакуют позиции украинских войск, однако оборона украинских воинов остается устойчивой.
- В разных регионах Украины продолжаются бои, где украинские защитники стойко держат оборону, отражая атаки противника.
Актуальная ситуация на фронте 27 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16.00 27.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня на Харьковском направлении российские захватчики дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска, идет бой. Вражеская авиация ударила неуправляемыми авиационными ракетами по Ветеринарному и Казачьей Лопани.
На Купянском направлении противник при поддержке штурмовой авиации дважды активно шел на позиции наших подразделений в районах Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, боеприкосновения еще продолжаются.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила 17 атак на позиции украинцев вблизи Первомайского, Новоегоровки, Надежды, Тернов, Торского, Заречного, Дибровы и в Серебрянском лесу. Пять боестолкновений продолжаются.
На Северском направлении оккупанты дважды пытались продвигаться вперед на позиции наших войск в районе Белогоровки и в направлении Выемки, получили отпор.
На Краматорском направлении украинские воины отразили два штурмовых действия вблизи Часового Яра.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отразили четыре атаки. Одно сражение продолжается до сих пор.
С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Воздвиженки, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Шевченко, Новоезаветовки, Нововасиловки и Волкового. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 25 атак противника. Утраты неприятеля уточняются.
Продолжаются бои вблизи Петропавловки, Славянки, Дачного и Курахового на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отражены девять атак оккупационной армии, три атаки продолжаются.
На Времиевском направлении продолжаются четыре боестолкновения, в целом за сегодняшний день противник семь раз атаковал вблизи Константинопольского, Разлива, Нового Комара и Новодаровки, кроме того, враг нанес авиационных ударов КАБами по Константинополю, Алексеевке и Зеленому Полю.
В Курской области украинские защитники отбили 11 наступательных действий захватчиков, в настоящее время продолжается шесть боестолкновений. Также российская авиация нанесла пять ударов, применив девять управляемых авиационных бомб по своей территории.
Текущие и общие потери армии РФ на войне против Украины
личного состава — около 782510 (+1650) человек,
танков — 9644 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 19951 (+18) ед,
артиллерийских систем — 21379 (+22) ед,
РСЗО — 1256 (+0) ед,
средств ПВО — 132 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20999 (+28),
крылатых ракет — 33 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 32 тыс 262 (+82) ед,
специальной техники — 3 тыс 668 (+1)
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, уничтожен один пункт управления, одна вражеская артиллерийская система и один другой важный объект противника, — добавляют в Генштабе.
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