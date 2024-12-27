ВСУ отразили 34 штурма армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 27.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населённых пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, такие как Порозок, Семеновка, Тимофеевка, Большой Прикол и Турья; с РСЗО враг ударил по Великой Писаревке. Кроме этого, оккупанты нанесли авиационных ударов КАБами по Осоевке и Угроедам, а также неуправляемыми авиаракетами избивали по Александровке и Поповке.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отразили четыре атаки. Одно сражение продолжается до сих пор.

На Северском направлении оккупанты дважды пытались продвигаться вперед на позиции наших войск в районе Белогоровки и в направлении Выемки, получили отпор.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила 17 атак на позиции украинцев вблизи Первомайского, Новоегоровки, Надежды, Тернов, Торского, Заречного, Дибровы и в Серебрянском лесу. Пять боестолкновений продолжаются.

На Купянском направлении противник при поддержке штурмовой авиации дважды активно шел на позиции наших подразделений в районах Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, боеприкосновения еще продолжаются.

Сегодня на Харьковском направлении российские захватчики дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска, идет бой. Вражеская авиация ударила неуправляемыми авиационными ракетами по Ветеринарному и Казачьей Лопани.

С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Воздвиженки, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Шевченко, Новоезаветовки, Нововасиловки и Волкового. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 25 атак противника. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи Петропавловки, Славянки, Дачного и Курахового на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отражены девять атак оккупационной армии, три атаки продолжаются.

На Времиевском направлении продолжаются четыре боестолкновения, в целом за сегодняшний день противник семь раз атаковал вблизи Константинопольского, Разлива, Нового Комара и Новодаровки, кроме того, враг нанес авиационных ударов КАБами по Константинополю, Алексеевке и Зеленому Полю.