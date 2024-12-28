Між ЗСУ та армією РФ відбулося 82 боєзіткнення від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 82.
Головні тези:
- Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат у різних районах.
- З початку доби відбулося 82 боєзіткнення між ЗСУ та армією РФ.
- Російські окупанти здійснили 33 спроби потіснити українських захисників на Покровському напрямку.
- На різних напрямках фронту тривають активні бойові дії, де підкреслюються втрати та стійкість українських військових.
- Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Актуальна оперативна інформація про ситуацію на фронті.
Актуальна ситуація на фронті 28 грудня
Оперативна інформація станом на 16.00 28.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів, в районі Вовчанська, іде бій.
На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували Сили оборони в районі Глушківки, боєзіткнення триває.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців поблизу Греківки, Першотравневого, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки. Сім боїв ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.
На Краматорському напрямку українські захисники відбивають сім ворожих атак в напрямку Ступочок та Часового Яру. П’ять атак вже завершились без успіху для окупантів.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 33 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника, вісім боєзіткнень ще тривають. Найбільш активний ворог в районі Даченського, де відбулось сім боєзіткнень.
На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 13 разів поблизу Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного. Сім спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.
На Времівському напрямку відбулось дев’ять ворожих атак неподалік населених пунктів Костянтинопільське, Велика Новосілка та Времівка. Чотири бої ще тривають.
В Курській області українські захисники відбивають п’ять атак противника.
Поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України
особового складу — близько 784200 (+1690) осіб,
танків — 9651 (+7) од,
бойових броньованих машин — 19970 (+19) од,
артилерійських систем — 21408 (+29) од,
РСЗВ — 1256 (+0) од,
засоби ППО — 132 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21013 (+14),
крилатих ракет — 3003 (+0),
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 32328 (+66) од,
спеціальної техніки — 3668 (+0)
Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та ОВТ, пункт управління і засіб протиповітряної оборони противника, — додають у Генштабі.
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