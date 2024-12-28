Між ЗСУ та армією РФ відбулося 82 боєзіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 28.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії, мінометів, постраждали, зокрема, громади населених пунктів Петрушівка, Шалигине, Нова Гута та Біла Береза Сумської області.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців поблизу Греківки, Першотравневого, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки. Сім боїв ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували Сили оборони в районі Глушківки, боєзіткнення триває.

На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів, в районі Вовчанська, іде бій.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають сім ворожих атак в напрямку Ступочок та Часового Яру. П’ять атак вже завершились без успіху для окупантів.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 33 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника, вісім боєзіткнень ще тривають. Найбільш активний ворог в районі Даченського, де відбулось сім боєзіткнень.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 13 разів поблизу Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного. Сім спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулось дев’ять ворожих атак неподалік населених пунктів Костянтинопільське, Велика Новосілка та Времівка. Чотири бої ще тривають.