Между ВСУ и армией РФ произошло 82 боестолкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, минометов пострадали, в частности, общины населенных пунктов Петрушевка, Шалыгино, Новая Гута и Белая Береза Сумской области.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 13 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Первомайского, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки. Семь боев еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Купянском направлении российские оккупанты однажды атаковали Силы обороны в районе Глушковки, боестолкновение продолжается.

На Харьковском направлении противник однажды штурмовал позиции наших подразделений, в районе Волчанска идет бой.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают семь вражеских атак в направлении Ступочек и Временного Яра. Пять атак уже завершились без успеха для окупантов.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 33 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 25 атак противника, восемь боестолкновений еще продолжаются. Наиболее активный враг в районе Даченского, где произошло семь боестолкновений.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 13 раз вблизи Петропавловки, Украинки, Курахового и Дачного.

На Времивском направлении произошло девять вражеских атак неподалеку от населенных пунктов Константинопольское, Большая Новоселка и Времовка. Четыре боя еще продолжаются.