Между ВСУ и армией РФ произошло 82 боестолкновения с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 82.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 82 боестолкновения между ВСУ и армией РФ.
- Украинские воины успешно держат оборону и наносят врагу потери в различных районах.
- Российские оккупанты предприняли 33 попытки потеснить украинских защитников на Покровском направлении.
Актуальная ситуация на фронте 28 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении противник однажды штурмовал позиции наших подразделений, в районе Волчанска идет бой.
На Купянском направлении российские оккупанты однажды атаковали Силы обороны в районе Глушковки, боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 13 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Первомайского, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки. Семь боев еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Краматорском направлении украинские защитники отбивают семь вражеских атак в направлении Ступочек и Временного Яра. Пять атак уже завершились без успеха для окупантов.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 33 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 25 атак противника, восемь боестолкновений еще продолжаются. Наиболее активный враг в районе Даченского, где произошло семь боестолкновений.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 13 раз вблизи Петропавловки, Украинки, Курахового и Дачного.
На Времивском направлении произошло девять вражеских атак неподалеку от населенных пунктов Константинопольское, Большая Новоселка и Времовка. Четыре боя еще продолжаются.
В Курской области украинские защитники отбивают пять атак противника.
Текущие и общие потери армии РФ в войне против Украины
личного состава — около 784200 (+1690) человек,
танков — 9651 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 19970 (+19) ед,
артиллерийских систем — 21408 (+29) ед,
РСЗО — 1256 (+0) ед,
средства ПВО — 132 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21013 (+14),
крылатых ракет — 3003 (+0),
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 32328 (+66) ед,
специальной техники — 3668 (+0)
Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и ВВТ, пункт управления и средство противовоздушной обороны противника, — добавляют в Генштабе.
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