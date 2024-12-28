ВСУ ликвидировали более 200 оккупантов РФ на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 200 оккупантов РФ на Покровском направлении

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Всего с начала этих суток произошло 149 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • Более 200 оккупантов РФ были ликвидированы украинскими вооруженными силами на Покровском направлении.
  • С начала этого дня произошло 149 боевых столкновений, в ходе которых украинские защитники успешно противостояли врагу.
  • Потери российских захватчиков в 2024 году превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными.

Актуальная ситуация на фронте 28 декабря

Оперативная информация по состоянию на 22.00 28.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики привлекли для поражения 765 дронов-камикадзе и произвели почти 3,8 тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

  • На Харьковском направлении противник трижды без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

  • На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Глушковки и Лозовой. Украинские защитники остановили три вражеских атаки.

  • На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • На Краматорском направлении враг 14 раз штурмовал наши позиции вблизи Ступочек и Временного Яра. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Торецком направлении наши воины отразили три атаки противника в районе Торецка и Щербиновки. Еще два боестолкновения продолжаются.

  • На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 48 раз атаковал в районах Зеленое Поле, Волково, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко. Наши защитники отразили 30 штурмов. 18 атак продолжается.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 425 окупантов, из них 201 — безвозвратно. Также уничтожены две боевые бронированные машины и семь единиц автомобильной техники, также повреждена одна боевая бронированная машина.

  • На Кураховском направлении враг предпринял 17 попыток прорвать нашу оборону вблизи Петропавловки, Украинки, Курахового и Дачного.

  • На Времивском направлении противник 11 раз атаковал наши подразделения возле Константинопольское, Большая Новоселка и Времовка. Один бой идет до сих пор.

  • На Приднепровском направлении наши войска отразили одну атаку, противник успеха не имел.

  • В Курской области украинские защитники сегодня отражали девять атак противника, в настоящее время идет один бой.

Сырский подвел итоги 2024 года на фронте

По словам главкома, он заслушал доклады по направлениям ведения боевых действий, работы Воздушных сил и ПВО, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, подготовки и восстановления боеспособности, логистики, мобилизации, противодействия правонарушениям.

Александр Сырский обращает внимание на то, что текущий год был сложным для Украины, однако она не сдалась и выстояла.

Как известно, ВСУ продолжают сохранять контроль над стратегически важными участками, над западной частью Черного моря.

Мы сокращаем военный и промышленный потенциал противника, в том числе и средствами DeepStrike. Уничтожаем агрессора всеми возможными средствами. Так, с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении окупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть, в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали 1650 солдат РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
Танк ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 34 штурма армии РФ на Покровском направлении с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 82 боестолкновения с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?