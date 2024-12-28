ВСУ ликвидировали более 200 оккупантов РФ на Покровском направлении

Всего с начала этих суток произошло 149 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- Более 200 оккупантов РФ были ликвидированы украинскими вооруженными силами на Покровском направлении.
- С начала этого дня произошло 149 боевых столкновений, в ходе которых украинские защитники успешно противостояли врагу.
- Потери российских захватчиков в 2024 году превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными.
Актуальная ситуация на фронте 28 декабря
Оперативная информация по состоянию на 22.00 28.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Российские захватчики привлекли для поражения 765 дронов-камикадзе и произвели почти 3,8 тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении противник трижды без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Глушковки и Лозовой. Украинские защитники остановили три вражеских атаки.
На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении враг 14 раз штурмовал наши позиции вблизи Ступочек и Временного Яра. Два боестолкновения продолжаются.
На Торецком направлении наши воины отразили три атаки противника в районе Торецка и Щербиновки. Еще два боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 48 раз атаковал в районах Зеленое Поле, Волково, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко. Наши защитники отразили 30 штурмов. 18 атак продолжается.
На Кураховском направлении враг предпринял 17 попыток прорвать нашу оборону вблизи Петропавловки, Украинки, Курахового и Дачного.
На Времивском направлении противник 11 раз атаковал наши подразделения возле Константинопольское, Большая Новоселка и Времовка. Один бой идет до сих пор.
На Приднепровском направлении наши войска отразили одну атаку, противник успеха не имел.
В Курской области украинские защитники сегодня отражали девять атак противника, в настоящее время идет один бой.
Сырский подвел итоги 2024 года на фронте
По словам главкома, он заслушал доклады по направлениям ведения боевых действий, работы Воздушных сил и ПВО, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, подготовки и восстановления боеспособности, логистики, мобилизации, противодействия правонарушениям.
Александр Сырский обращает внимание на то, что текущий год был сложным для Украины, однако она не сдалась и выстояла.
Как известно, ВСУ продолжают сохранять контроль над стратегически важными участками, над западной частью Черного моря.
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