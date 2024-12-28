ВСУ ликвидировали более 200 оккупантов РФ на Покровском направлении

Мы сокращаем военный и промышленный потенциал противника, в том числе и средствами DeepStrike. Уничтожаем агрессора всеми возможными средствами. Так, с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении окупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть, в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину.