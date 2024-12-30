ЗСУ знищили понад 2 тис солдатів РФ, 7 танків та 22 бронемашини

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 2010 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку минулої доби відбулися дві ворожі атаки в районах населених пунктів Гатище та Вовчанськ, обидві атаки відбито, противник успіху не мав.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутись вперед неподалік населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Новосергіївка, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка.

На Сіверському напрямку минулої доби ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Золотарівки.

На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.