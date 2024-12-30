Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 787940 військових.
Головні тези:
- Українські ЗСУ знищили понад 2 тис солдатів РФ, 7 танків та 22 бронемашини з початку вторгнення.
- За останню добу було зафіксовано 186 бойових зіткнень на різних напрямках, де ворог спробував атакувати українські позиції.
- Сили оборони успішно відбили атаки ворожих сил у районах Харківського, Куп'янського, Лиманського, Сіверського, Краматорського, Торецького, Покровського, Курахівського та Времівського напрямків.
- Російська армія має великі втрати, загальна кількість втрат вже становить 787940 військових з початку вторгнення.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 2010 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9663 (+7) од.;
бойових броньованих машин — 20003 (+22) од.;
артилерійських систем — 21494 (+44) од.;
РСЗВ — 1256 од.;
засоби ППО — 1032 од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21069 (+31) од.;
крилаті ракети — 3003 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 32551 (+141) од.;
спеціальна техніка — 3670 од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку минулої доби відбулися дві ворожі атаки в районах населених пунктів Гатище та Вовчанськ, обидві атаки відбито, противник успіху не мав.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутись вперед неподалік населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Новосергіївка, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка.
На Сіверському напрямку минулої доби ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Золотарівки.
На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Щербинівки та Торецька.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Українка, Слов’янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне.
На Времівському напрямку противник здійснив 20 штурмів наших позицій неподалік населених пунктів Костянтинопольське, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль та Привільне. Залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.
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